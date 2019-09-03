Общество

Псковский облсовпроф требует отмены приказа о приостановке деятельности «Подростка» в здании на Гражданской

Председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова направила начальнику управления образования администрации города Пскова Анне Кузыченко обращение с требованием отменить приказ № 176 от 30 августа 2019 года «О проведении мероприятий по приостановлению образовательной деятельности в здании, принадлежащем на праве оперативного управления МБОУ ЦО «Подросток», расположенном на ул. Гражданская, 9.

По мнению профсоюзной стороны, одним из оснований для отмены данного приказа является невозможность внесения изменений в штатное расписание центра «Подросток» до 2 сентября, так как приказ был издан 30 августа, а работодатель получил его только 2 сентября.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа, в обращении указывается, что в данном образовательном учреждении существует первичная профсоюзная организация (ППО), охватывающая 80% от численности всего коллектива, следовательно, согласно статье 372 Трудового кодекса РФ, локальные нормативные акты принимаются с учетом мнения выборного органа ППО. Данной статьей устанавливается срок для предоставления мотивированного мнения по проекту документа - не менее 5 рабочих дней со дня получения проекта. В случае несогласия с проектом или внесения дополнений работодателю с момента получения мотивированного мнения необходимо в ходе консультаций с выборным органом ППО прийти к достижению взаимоприемлемых решений.

Кроме того, профсоюзная сторона считает, что данный приказ ведет к нарушению прав обучающихся, установленных федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации», поскольку предписывает вопреки договорам, ранее заключенным между родителями (законными представителями) и образовательным учреждением, перевод обучающихся в другие общеобразовательные учреждения города Пскова.