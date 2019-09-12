Общество

Псковский «Подросток» с 16 сентября переедет в здание бывшего ФИНЭКа на Крестовском шоссе

С 16 сентября МБОУ ЦО «Подросток» начнет работу в здании псковского филиала Санкт-Петербургского государственного экономического университета на Крестовском шоссе, 2а. Об этом на встрече с педагогическим коллективом «Подростка» сообщил председатель комитета по образованию администрации Псковской области Александр Седунов.

По его словам, после консультаций, в том числе с Роспотребнадзором, от размещения классов «Подростка» в Доме детского творчества было решено отказаться. В бывшем ФИНЭК Центру образования предоставят отдельный этаж, помещения, где будут вестись уроки, теоретические занятия по выбранной специальности, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе. Для питания детей будет организован буфет. Также будет организован подвоз учащихся к новому месту учёбы. Педагоги горячо поблагодарили представителей областной исполнительной власти, в том числе позже присоединившуюся к встрече первого вице-губернатора Псковской области Веру Емельянову. К этим благодарностям присоединилась представитель профсоюзной стороны – председатель обкома работников образования Наталья Горбачева.

Добавим, что в ответ на вопрос педагогов – может ли «Подросток» вести прием детей в 10 класс – Вера Емельянова порекомендовала не торопиться с этим. По ее словам, решение данного вопроса не в компетенции администрации Псковской области, решать его надо. В том числе в рамках совещаний с руководителями школ города Пскова. В настоящее время, в «Подростке» работают два 11-х класса и один 9-й класс.

Напомним, что 30 августа 2019 года начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко на своей пресс-конференции сообщила, что администрацией города Пскова принято решение о приостановке образовательной деятельности центра «Подросток». Приказ № 176 от 30 августа 2019 года «О проведении мероприятий по приостановлению образовательной деятельности в здании, принадлежащем на праве оперативного управления МБОУ ЦО «Подросток», расположенном по адресу: г. Псков, ул. Гражданская, дом, 9» в письменном виде до и.о. руководителя Центра образования довели лишь 2 сентября. При этом уже в срок до 2 сентября руководитель должна была внести изменения в штатное расписание, до этой же даты известить профсоюз и службы занятости «о предстоящем увольнении работников», до 3 сентября уведомить работников о предстоящем «высвобождении по сокращению штатов, до 6 сентября «завершить перевод учащихся в другие общеобразовательные учреждения». 3 сентября 2019 года вместе с представителями профсоюза образования в учреждении побывала председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова. Стороны обсудили содержание приказа со специалистами управления образования, председатель облсовпрофа указала, на незаконность данного документа, в том числе ввиду невозможности его исполнения. Управление образования 3 сентября 2019 года данный приказ отменило.

4 сентября губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил судьбу Центра образования «Подросток» на рабочей встрече с первым заместителем губернатора Верой Емельяновой, главой администрации города Пскова Александром Братчиковым, и.о. руководителя учреждения Людмилой Садовской. Губернатор обратил внимание, что специалистами управления образования города не была проведена необходимая разъяснительная и организационная работа с коллективом и семьями школьников. «Вместо того, чтобы организовать нормальную системную работу, преподавателей и родителей поставили перед фактом в самом начале учебного года! Странное поздравление с Днем знаний», - отметил Михаил Ведерников и обратил внимание, что в центре трудится всего 12 человек, с которыми все вопросы можно было решить в ручном режиме.

В ходе обсуждения глава региона поблагодарил Веру Емельянову и Александра Братчикова за решение разместить Центр образования «Подросток» на базе Дома детского творчества в Пскове. Но, как сегодня окончательно выяснилось. Сделать это не представляется возможным.

По заверению педагогов и представителей родительского комитета «Подростка» решение организовать учебный процесс на базе псковского филиала Санкт-Петербургского государственного экономического университета их полностью устраивает.