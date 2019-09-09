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Общество

Псковский облсовпроф требует создать комиссию по урегулированию ситуации с ЦО «Подросток»

11.09.2019 13:52|ПсковКомментариев: 0

Ситуация с МБОУ ЦО «Подросток» в Пскове остается напряженной и требует не только усиления контроля, но и личного вмешательства главы региона. Такое мнение выразил Псковский областной совет профсоюзов в обращении, направленном сегодня губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову. В обращении, подписанном председателем облсовпрофа Ульяной Михайловой, говорится: «Псковский областной совет профсоюзов внимательно следит за развитием ситуации, связанной с функционированием МБОУ ЦО «Подросток». Считаем необходимым поставить Вас в известность о том, что на сегодня, 11.09.2019, эта ситуация вызывает серьезную обеспокоенность трудового коллектива «Подростка», несмотря на сделанные ранее публичные заявления о том, что данный центр образования продолжит работу». 

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпроыа, в обращении говорится, что сейчас педагоги «Подростка» вынуждены вести образовательный процесс в помещениях вечерней (сменной) школы № 1 города Пскова (ул. 23 Июля, 13):  «Из-за дезорганизации, вызванной отмененным на сегодня приказом Управления образования города Пскова № 176 от 30 августа 2019 года о приостановлении образовательной деятельности в здании «Подростка» на Гражданской, 9, количество обучающихся в ЦО «Подросток» начало сокращаться. Родители, дезориентированные отношением к «Подростку» со стороны Управления образования города Пскова, боятся, что образовательный процесс так и не войдет в нормальное русло, что помещения для получения общего и дополнительного профессионального образования так и не будут найдены. И для таких выводов у них есть основания: несмотря на заявления, что «Подросток» продолжит работу в Доме детского творчества, в Управлении образования до сих пор продолжается «работа по поиску» приемлемого варианта размещения «Подростка». Родители не верят в благополучное разрешение ситуации. Более того, по нашим сведениям, они получают прямые рекомендации от чиновников переводить детей в другие образовательные учреждения, в том числе в вечернюю школу, поскольку судьба «Подростка» фактически предрешена».

Далее профсоюзная сторона обращает внимание главы региона на то, что классы «Подростка», функционирующие на базе вечерней школы, подвергаются внезапным проверкам уже со стороны представителей администрации Псковской области – первого вице-губернатора Веры Емельяновой и председателя Комитета по образованию Псковской области Александра Седунова. По информации, поступающей от трудового коллектива, ведется учет посещаемости уроков, и сокращение количества обучающихся служит основанием для выводов о «нерентабельности» данного образовательного учреждения. «И это при том, что сокращение обучающихся – это прямое следствие действий Управления образования г. Пскова, а не качества образовательного процесса, действий педагогического коллектива или личного желания обучающихся и их родителей», — подчеркивается в обращении.

Также Псковский облсовпроф напоминает, что вопреки требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 обучение на базе вечерней школы организовано во вторую смену, что категорически запрещено для обучающихся в 9-11 классах. И это также служит причиной перевода учащихся в другие образовательные учреждения.

«Мы считаем, что неприемлемые условия для образовательного процесса создаются намеренно, психологическое давление на трудовой коллектив, родителей и учащихся ведется намеренно. Достаточно привести один пример: по нашим сведениям, в отношении опоздавших на урок учеников, которые хотели купить булочки, потому что не успели позавтракать, дано устное распоряжение вице-губернатора Веры Емельяновой о вызове на комиссию по делам несовершеннолетних вместе с родителями, потому что «детей надо кормить». Учителя ЦО «Подросток», не выдерживающие давления, уже готовы просить о сокращении, поскольку не верят, что им действительно дадут работать», — говорится в обращении.

Все вышеописанное Псковский облсовпроф расценивает как действия, направленные на фактическую ликвидацию МБОУ ЦО «Подросток», и требует их пресечь, а также наказать лиц, виновных в создании данной ситуации.

«Уверены, что вы можете добиться от подчиненных строгого исполнения данных Вами поручений. Напомним, что 5 сентября на встрече с главой администрации Пскова Александром Братчиковым и и. о. руководителя «Подростка» Людмилой Садовской, вы, как глава региона, однозначно заявили: Центр образования «Подросток» продолжит работу. На сегодня ситуация вновь требует Вашего личного вмешательства для предотвращения ликвидации «Подростка», который в течение многих лет позволял детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, учиться и получать профессию. Этих детей нельзя оставлять без помощи, которую им оказывали только в данном Центре образования», — отмечается в заключение обращения к Михаилу Ведерникову. В связи со всем вышеизложенным профсоюзная сторона предлагает создать комиссию при администрации Псковской области по урегулированию ситуации в МБОУ ЦО «Подросток» с привлечением представителей Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки и Псковского областного совета профсоюзов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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