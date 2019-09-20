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Общество

У псковского центра образования «Подросток» появился новый руководитель

25.09.2019 13:34|ПсковКомментариев: 2

У псковского МБОУ «Центр образования "Подросток"» появился новый руководитель - бывший кадровый военный, полковник спецназа ГРУ. Как 25 сентября в эфире «Эхо Москвы» в Пскове сообщил заместитель главы администрации Пскова, курирующий социальные вопросы, Александр Коновалов, новый руководитель у учреждения появился 24 сентября.

«Центр «Подросток» получил нового руководителя - исполняющего обязанности. Это бывший кадровый военный, полковник спецназа ГРУ. Надеюсь, у него получится наладить работу учреждения с трудными подростками», - отметил Александр Коновалов.

Кроме того, замглавы администрации города напомнил, что сейчас учреждение находится в здании регионального отделения Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов (бывший ФИНЭК). «Педагогическому составу все нравится. Преподавателям мы организовали ежедневный подвоз от областного Центра семьи», - добавил Александр Коновалов.

Помимо этого, замглавы подчеркнул, что в «Подростке» учатся ребята, которые могли бы учиться в 8 - 10 классах обычных школ, но не способны заниматься там из-за «индивидуальных позиций».

«Задумка, связанная с «Подростком», заключалась в том, чтобы трудные подростки, когда закончат это учреждение, могли переводиться в техникумы и улучшать свои навыки. Но, к сожалению, эффективность такого трудоустройства оказалась крайне низка. Однако учреждение должно жить дальше. Не все школы готовы к детям, которые создают сложности», - заключил Александр Коновалов.

Теги: #администрация Пскова #эхо москвы в пскове #Двое на одного #подростки
Источник: Псковская Лента Новостей
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