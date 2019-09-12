Общество

В Псковском городском суде началось слушание по делу бывшего вице-губернатора Кузнецова. ФОТО

Сегодня, 16 сентября, в Псковском городском суде рассматривается дело бывшего заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.





Он обвиняется в том, что, используя свое служебное положение, получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в размере 1 млн 350 тысяч рублей.





По версии следствия, Кузнецов получил взятку в виде снижения цены за приобретенный жилой дом.





14 декабря 2018 года в отношении бывшего вице-губернатора были проведены следственные действия и возбуждено уголовное дело. 15 декабря ему предъявили обвинение.

Напомним, как полагает следствие, 6 октября 2011 года супруга Кузнецова заключила с исполнительным директором ООО «ВестСтрой» Очневым договор купли-продажи жилого дома, строительство которого осуществлялось вышеуказанной организацией, на сумму 6 350 000 рублей.

В период с 7 октября 2011 года по 30 марта 2012 года Кузнецова передала Очневу в качестве оплаты по договору 5 000 000 рублей.

В период с 1 сентября 2012 до 10 января 2013 года Кузнецов, получив требование Очнева о передаче ему 1 350 000 рублей в качестве окончательной оплаты по договору, действуя из корыстных побуждений, в ходе личной беседы с Очневым потребовал от последнего передачи ему взятки в виде услуг имущественного характера – освобождения его супруги от обязательств по выплате оставшейся части вознаграждения по договору, за совершение действий в интересах Очнева и представляемых им юрлиц. При этом Кузнецов предложил Очневу, используя свои должностные полномочия, а также в силу авторитета занимаемой должности способствовать представляемым Очневым юридическим лицам в заключении выгодных контрактов при осуществлении государственных и муниципальных закупок, а также при разрешении иных проблемных вопросов, возникающих с органами власти и местного самоуправления в ходе их деятельности.

Очнев, реально осознавая значимость и авторитет должностного положения Кузнецова, согласился. Во исполнение своих обязательств перед Очневым, Кузнецов, используя свои должностные полномочия, обеспечил победу ООО «Вест-Строй» в открытом аукционе на право заключить государственный контракт на строительство лечебного корпуса ГБУЗ «Стругокрасненская РБ». В результате действий Кузнецова, 6 февраля 2013 года между ГКУ Псковской области «Управление капитального строительства» и ООО «Вест-Строй» заключен контракт на сумму 40 589 773 рубля 29 копеек.