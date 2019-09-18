Общество

В Псковском городском суде продолжаются слушания по делу бывшего вице-губернатора Кузнецова

Сегодня, 19 сентября, в Псковском городском суде продолжают рассматривать дело бывшего заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На ближайшие два дня ранее был запланирован допрос свидетелей обвинения, однако на прошлом заседании суд не успел заслушать все материалы дела. Сегодня обвинение, в основном, зачитывает расшифровку телефонных разговоров Александра Кузнецова, восстанавливая события 2013 года.

Напомним, Александр Кузнецов обвиняется в том, что, используя свое служебное положение, получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в размере 1 млн 350 тысяч рублей. По версии следствия, Кузнецов получил взятку в виде снижения цены за приобретенный жилой дом.



14 декабря 2018 года в отношении бывшего вице-губернатора были проведены следственные действия и возбуждено уголовное дело. 15 декабря ему предъявили обвинение.

Следствие полагает, что 6 октября 2011 года супруга Кузнецова заключила с исполнительным директором ООО «ВестСтрой» Очневым договор купли-продажи жилого дома, строительство которого осуществлялось вышеуказанной организацией, на сумму 6 350 000 рублей.

В период с 7 октября 2011 года по 30 марта 2012 года Кузнецова передала Очневу в качестве оплаты по договору 5 000 000 рублей.

В период с 1 сентября 2012 до 10 января 2013 года Кузнецов, получив требование Очнева о передаче ему 1 350 000 рублей в качестве окончательной оплаты по договору, действуя из корыстных побуждений, в ходе личной беседы с Очневым потребовал от последнего передачи ему взятки в виде услуг имущественного характера – освобождения его супруги от обязательств по выплате оставшейся части вознаграждения по договору, за совершение действий в интересах Очнева и представляемых им юрлиц. При этом Кузнецов предложил Очневу, используя свои должностные полномочия, а также в силу авторитета занимаемой должности способствовать представляемым Очневым юридическим лицам в заключении выгодных контрактов при осуществлении государственных и муниципальных закупок, а также при разрешении иных проблемных вопросов, возникающих с органами власти и местного самоуправления в ходе их деятельности.

Очнев, реально осознавая значимость и авторитет должностного положения Кузнецова, согласился. Во исполнение своих обязательств перед Очневым, Кузнецов, используя свои должностные полномочия, обеспечил победу ООО «Вест-Строй» в открытом аукционе на право заключить государственный контракт на строительство лечебного корпуса ГБУЗ «Стругокрасненская РБ». В результате действий Кузнецова, 6 февраля 2013 года между ГКУ Псковской области «Управление капитального строительства» и ООО «Вест-Строй» заключен контракт на сумму 40 589 773 рубля 29 копеек.