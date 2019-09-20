Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Обувь для осенней непогоды
Осенний марафон 2 - 30 сентября
Дом от А до Я
и снова #Пушкинбал
Проверьте дымоход и вентиляцию!
Кооперация производства и науки
Телефон прямого эфира 56-73-72
Дойная корова или опора?
все о текстильном ПЭТ
Тёмная лошадка кому быть главой?
 
 
 
ещё Общество 20.09.2019 21:483 «Акценты» Донецкого: В ожидании мэра, скандал с «Ревизором» и поминки по «зебре» 26.09.2019 14:400 В следующем году фестиваль «Воевода Шуйский» поддержит Российское Военно-историческое общество 26.09.2019 14:350 Вице-спикер регионального парламента поможет жителям Юбилейной установить новый игровой городок 26.09.2019 14:330 Псковский «Горводоканал» устранил утечку у перекрестка Труда и Застенной 26.09.2019 14:320 Денис Брохман: Частные клиники не конкурируют с госучреждениями здравоохранения, а дополняют их 26.09.2019 14:160 Стал известен бюджет проведения фестиваля «Воевода Шуйский»
 
 
 
Самое популярное 26.09.2019 08:1120 Уголовное дело возбуждено в отношении лидера псковских профсоюзов Ульяны Михайловой 23.09.2019 21:171 Стали известны подробности ДТП в Великолукском районе, где погиб ребенок 24.09.2019 09:0716 Отопительный сезон в Псковской области начнется раньше срока 23.09.2019 14:155 Во все микрорайоны Пскова 24 сентября тепло подадут одновременно 25.09.2019 08:220 На три дня закроют для движения участок улицы Горького в Пскове
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Это сюрреализм какой-то - Ульяна Михайлова о возбуждении уголовного дела в ее отношении

26.09.2019 14:15|ПсковКомментариев: 2

У лидера Псковского областного совета профсоюзов Ульяны Михайловой нет других эмоций по поводу постановления о возбуждении уголовного дела в ее отношении по части третьей статьи 160 Уголовного кодекса РФ (злоупотребление служебным положением в присвоении и растрате имущества), кроме возмущения и злости. Об этом она сообщила в разговоре с корреспондентом «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 FM).

«Якобы мной осуществлена растрата в объеме 200 тысяч рублей и есть необоснованные визиты в Санкт-Петербург. Я сначала была несколько шокирована, потому что очень трудно судорожно сообразить, о каких конкретно мероприятиях идет речь, но, когда я села спокойно и разобралась со своими визитами по служебным заданиям, собрала в едино информацию от управделами и главного бухгалтера, то поняла, что, кроме злости, у меня эмоций нет. Потому что большей чуши придумать - это еще надо постараться», - прокомментировала она.  

По ее словам, три командировки, которые фигурируют в документах уголовного дела, уже удалось подробно разобрать. Ульяна Михайлова подчеркнула, что достаточно найти соответствующую информацию в официальных группах Псковоблсовпрофа в соцсетях или на официальном сайте профсоюзной организации, чтобы понять, что это были не частные визиты, а профсоюзные мероприятия.

Так, визит в мае 2018 года на три дня осуществлен, по словам лидера Псковоблсовпрофа, по приглашению профсоюза железнодорожников. «У нас было очень много встреч, мы ходили, смотрели площади, на которых размещены первичные профсоюзные организации в Петербурге, мы разрабатывали документы, программы, проекты, над которыми мы будем совместно работать. И я там, самое поразительное, была не одна. Там были люди, представители профсоюза железнодорожников, которые видели, что я появляюсь на этих мероприятиях, принимаю в них активное участие, представляю материалы нашего облсовпрофа, социальные программы. И связано это с тем, что как раз буквально накануне мы подписали соглашение с профсоюзом железнодорожников», - рассказала Ульяна Михайлова.

Еще одна командировка (с 3 по 6 апреля 2019 года), которая также оказалась в списке «необоснованных визитов в Санкт-Петербург», по ее словам, связаны с поездкой на научно-практическую конференцию в Петербургском гуманитарном университете профсоюзов.

«Это были переговоры с представительством правительства РФ, объединением работодателей, с руководством федерации независимых профсоюзов России. И я не только была на всех этих мероприятиях, я на них еще и выступала с докладом. И об этом имеется подтверждающий материал на сайте Псковского областного совета профессиональных союзов. Я выступала с сообщением в рамках Северо-Западного объединения профсоюзов правительства РФ и объединения работодателей. И, к слову, лично за руку поздоровалась с отцом Андрея Анатольевича Турчака, потому что он тоже был на этом мероприятии и при необходимости может быть свидетелем того, что я на этом объединенном мероприятии физически присутствовала», - поделилась Ульяна Михайлова.

Еще одно мероприятие она назвала традиционным октябрьским. «Кстати, я на него собираюсь и на этот раз поехать. Это школа профсоюзных практик, которую организует как правило, в выходные, наш коллега и товарищ Эдуард Вахмин. Он приглашает лидеров профсоюзного движения, вручает награды за самые лучшие коллективные действия. И в рамках именно этого мероприятия я побывала в Санкт-Петербурге в 2018 году, хотя следователь делает вывод, что это не профсоюзное мероприятие, а была я там, оказывается, с частными визитами. Данная школа молодых практик также имеет физические свидетельства, что я не просто была приглашена с обычным визитом, а также у меня было публичное выступление, которое можно найти ВКонтакте и на сайте Эдуарда Вахмина в разделе «Школы прогрессивных практик», - добавила лидер Псковоблсовпрофа.

Она отметила, что осталось найти подтверждающие документы еще для двух визитов в Санкт-Петербург.

«Ничего, кроме возмущения, подобные обвинения и постановления о возбуждении уголовного дела, у меня не вызывают. Это вообще сюрреализм какой-то. Судя по всему, дел уголовных наклепают еще кучу, лишь бы мы не занимались своей профсоюзной работой, а занимались только разгребанием всего происходящего в административной и уголовной сферах при помощи адвокатов. Будут таскать нас на допросы, чтобы Псковский облсовпроф вообще остановил свою деятельность», - заключила Ульяна Михайлова.

Напомним, Следственным управлением СК РФ по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении председателя Псковского облсовпрофа Ульяны Михайловой. Она подозревается в присвоении и растрате.

По версии следствия, в 2018-2019 годах Михайлова во время частных визитов в Санкт-Петербург четырежды останавливалась для проживания в отеле, оформляя свое пребывание за счет средств Псковского облсовпрофа как рабочие поездки, а также присвоила и обратила в свою пользу денежные средства, полагающиеся ей в качестве суточных командировочных расходов и оплаты за работу в выходные дни, выпадающие на периоды ее вышеуказанных визитов в город Санкт-Петербург.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Ранее, в июле 2019 года уголовное дело было возбуждено в отношении Псковоблсовпрофа по факту осуществления в период с июня 2016 года по декабрь 2018 года Псковским региональным союзом организаций профсоюзов «Псковский областной совет профессиональных союзов» незаконной предпринимательской деятельности в сфере оказания платных услуг по проведению химического анализа воды гражданам и юридическим лицам, сопряженной с извлечением дохода в размере более 35 миллионов рублей, то есть в особо крупном размере.

По версии следствия, данные денежные средства расходовались не для достижения уставных целей организации.

Теги: #уголовное дело #профсоюзы #Псковский облсовпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
 

 
опрос
Беспокоит ли вас массовая ликвидация пешеходных переходов в Пскове?
В опросе приняло участие 143 человека
26.09.2019, 14:410 В Гдовском районе прокуратура оштрафовала фирму, незаконно выращивающую радужную форель 26.09.2019, 14:400 В следующем году фестиваль «Воевода Шуйский» поддержит Российское Военно-историческое общество 26.09.2019, 14:350 Вице-спикер регионального парламента поможет жителям Юбилейной установить новый игровой городок 26.09.2019, 14:330 Псковский «Горводоканал» устранил утечку у перекрестка Труда и Застенной
26.09.2019, 14:320 Денис Брохман: Частные клиники не конкурируют с госучреждениями здравоохранения, а дополняют их 26.09.2019, 14:160 Стал известен бюджет проведения фестиваля «Воевода Шуйский» 26.09.2019, 14:152 Это сюрреализм какой-то - Ульяна Михайлова о возбуждении уголовного дела в ее отношении 26.09.2019, 14:050 Суд признал вину жительницы Дедовичского района, натравившей питбуля на сожителя
26.09.2019, 14:000 В Псковской области были задержаны подозреваемые в убийстве подмосковного депутата 26.09.2019, 13:511 «Лежачий полицейский» установили из-за ДТП на улице Никольской в Псковском районе 26.09.2019, 13:420 Компания «Глэдис» приглашает производителей мебели за покупками 26.09.2019, 13:300 Региональная комиссия утвердила результаты конкурса «Лучшее поселение Псковской области»
26.09.2019, 13:270 Врач должен заниматься делом, а не просиживанием штанов за бумажками - Денис Брохман 26.09.2019, 13:120 Умер экс-президент Франции Жак Ширак 26.09.2019, 13:090 В рамках расследования уголовного дела о присвоении денег облсовпрофа проведены обыски 26.09.2019, 13:080 «Экопром» продолжает работу по уточнению базы данных
26.09.2019, 13:060 В честь Дня пожилого человека в Пскове пройдет ряд мерпориятий 26.09.2019, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 26.09.2019, 12:570 Губернатор Михаил Ведерников поприветствовал участников культурологического марафона «Все грани Гранина» 26.09.2019, 12:550 Санкт- Петербургский театр комедии в октябре приезжает с гастролями в Псков
26.09.2019, 12:550 Никакой китайщины не будет на фестивале «Воевода Шуйский» - организаторы 26.09.2019, 12:500 Половина Пскова наблюдается в офтальмологической клинике «Визус» - Денис Брохман 26.09.2019, 12:420 Изготовить кольчужное полотно и научиться писать по-славянски смогут псковичи на фестивале «Воевода Шуйский» 26.09.2019, 12:290 Более 3,2 млн задолженностей перед бюджетом оплатили юрлица в Псковской области
26.09.2019, 12:150 В Пскове стартуют мероприятия крупномасштабных приграничных проектов программы приграничного сотрудничества «Россия — Латвия» 26.09.2019, 11:550 За «пьяное» ДТП будут судить жителя Пскова 26.09.2019, 11:450 Депутаты Псковского областного Собрания встретились с представителями ОЖД 26.09.2019, 11:321 Что будет с пенсиями?
26.09.2019, 11:220 Военные комиссариаты обеспечат доступом в интернет за 145 млрд рублей 26.09.2019, 11:160 Определена организация, которая построит светофор на проспекте Энтузиастов в Пскове 26.09.2019, 11:140 Ретейлер X5 объявил о массовом закрытии гипермаркетов «Карусель» 26.09.2019, 11:070 «Неприниматели»: стартовала новая рекламная кампания банка «Открытие» для малого и среднего бизнеса
26.09.2019, 10:530 По семейным обстоятельствам: две кофточки с окнами на юг 26.09.2019, 10:470 В России предложили новый способ борьбы со снегом на дорогах 26.09.2019, 10:440 Ветеран Латышского легиона СС стал фигурантом дела об оправдании карательных операций нацистов в Псковской области 26.09.2019, 10:415 Сити-менеджер Пскова: Нужно стремиться к тому, чтобы жильцы сами устанавливали температуру в доме
26.09.2019, 10:165 Пусть бегут неуклюже: хроника закрытия пешеходных переходов в Пскове 26.09.2019, 09:540 Божественную литургию в Троицком соборе в день Воздвижения Креста Господня сослужит митрополит Тихон 26.09.2019, 09:420 Саша Ветров выступит с концертом в псковском «ТИРе» 28 сентября 26.09.2019, 09:332 Эксперты назвали число сортирующих мусор россиян
26.09.2019, 09:142 С понедельника будет закрыт для движения участок улицы Кузнецкой в Пскове 26.09.2019, 09:100 Музей мостов откроется после переезда в центре Петербурга 26.09.2019, 09:040 Водитель «БМВ» совершил наезд на выскочившего на дорогу ребенка в Острове 26.09.2019, 08:570 83-летняя бабушка потерялась в гдовских лесах
26.09.2019, 08:370 Россиян могут заставить доплачивать за хранение валюты в банках 26.09.2019, 08:230 В России 9% горючего на заправках оказалось суррогатом 26.09.2019, 08:120 Налог с криптовалют может появиться в России 26.09.2019, 08:1121 Уголовное дело возбуждено в отношении лидера псковских профсоюзов Ульяны Михайловой
25.09.2019, 23:256 Отведенных денег не хватит - замглавы администрации Пскова о ремонте Детской музыкальной школы № 5 25.09.2019, 23:020 Минфин опубликовал проект государственного бюджета на три года 25.09.2019, 22:412 Александр Коновалов назвал первопричину проблем, связанных с медициной в псковских школах 25.09.2019, 22:190 Кукла Барби стала «гендерно-нейтральной»
25.09.2019, 21:530 Известная писательница встретилась с псковскими школьниками 25.09.2019, 21:340 Александр Коновалов: Учитывая закрытие «Ростка», сделать детсад на Кузнецкой - идеальное решение 25.09.2019, 21:340 Проект «Дорогою добра» стартовал при псковском храме Василия Великого 25.09.2019, 21:129 Замглавы администрации Пскова: Руководитель школы должен быть хозяйственником, а не педагогом
25.09.2019, 20:511 ПсковГУ приглашает на интенсивные курсы по подготовке к ЕГЭ 25.09.2019, 20:293 В ближайшее время планируется закрыть еще два пешеходных перехода в Пскове 25.09.2019, 20:080 Эта больная тема нам близка - псковские власти собираются строить по 1 - 2 школьных стадиона в год 25.09.2019, 19:470 «…Веселый сад, где вместе Флора и Помона» открывает для своих гостей музей-заповедник «Михайловское»
25.09.2019, 19:250 Замглавы администрации Пскова: В эксплуатацию нужно ввести около 6 школ по тысяче мест 25.09.2019, 19:140 Второй клубный концерт «Доброго рока» пройдет в клубе TIR 5 октября 25.09.2019, 18:540 Ущерб за нарушение лесного законодательства взыскан приставами с жителя Бежаницкого района 25.09.2019, 18:430 Полиция ведет розыск великолучанина, пропавшего после освобождения из мест лишения свободы
25.09.2019, 18:290 Первичная профсоюзная организация МП Пскова «Лифтомонтажсервис» примет участие в конкурсе «ПрофПрактики» в трех номинациях 25.09.2019, 18:160 Полицейские провели для детей тематический флешмоб 25.09.2019, 18:050 Как бесплатно проверить, находится ли квартира в залоге? 25.09.2019, 17:571 Более 4 тыс деревьев посадят в рамках акции «Живи, лес!» в Псковской области
25.09.2019, 17:560 От -3 до +14 градусов прогнозируют в Псковской области в четверг 25.09.2019, 17:453 Андрей Турчак: Данные геолокации о местонахождении людей должны использоваться только для поиска пропавших граждан 25.09.2019, 17:410 В Псковской области первоклассников посвятили в пешеходы 25.09.2019, 17:400 Индивидуальные предприниматели обязаны уплатить страховые взносы до 31 декабря
25.09.2019, 17:300 Одна из псковских организаций вышла на аукцион по строительству школы на Юбилейной 25.09.2019, 17:270 В Порхове задержан мужчина, пытавшийся похитить духи из магазина 25.09.2019, 17:180 Прослушивание чтецов на конкурс «Чернильница» состоится 9 октября 25.09.2019, 17:100 Работников дошкольного образования Пскова поздравили с профессиональным праздником
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.