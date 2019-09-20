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Это сюрреализм какой-то - Ульяна Михайлова о возбуждении уголовного дела в ее отношении

У лидера Псковского областного совета профсоюзов Ульяны Михайловой нет других эмоций по поводу постановления о возбуждении уголовного дела в ее отношении по части третьей статьи 160 Уголовного кодекса РФ (злоупотребление служебным положением в присвоении и растрате имущества), кроме возмущения и злости. Об этом она сообщила в разговоре с корреспондентом «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 FM).

«Якобы мной осуществлена растрата в объеме 200 тысяч рублей и есть необоснованные визиты в Санкт-Петербург. Я сначала была несколько шокирована, потому что очень трудно судорожно сообразить, о каких конкретно мероприятиях идет речь, но, когда я села спокойно и разобралась со своими визитами по служебным заданиям, собрала в едино информацию от управделами и главного бухгалтера, то поняла, что, кроме злости, у меня эмоций нет. Потому что большей чуши придумать - это еще надо постараться», - прокомментировала она.

По ее словам, три командировки, которые фигурируют в документах уголовного дела, уже удалось подробно разобрать. Ульяна Михайлова подчеркнула, что достаточно найти соответствующую информацию в официальных группах Псковоблсовпрофа в соцсетях или на официальном сайте профсоюзной организации, чтобы понять, что это были не частные визиты, а профсоюзные мероприятия.

Так, визит в мае 2018 года на три дня осуществлен, по словам лидера Псковоблсовпрофа, по приглашению профсоюза железнодорожников. «У нас было очень много встреч, мы ходили, смотрели площади, на которых размещены первичные профсоюзные организации в Петербурге, мы разрабатывали документы, программы, проекты, над которыми мы будем совместно работать. И я там, самое поразительное, была не одна. Там были люди, представители профсоюза железнодорожников, которые видели, что я появляюсь на этих мероприятиях, принимаю в них активное участие, представляю материалы нашего облсовпрофа, социальные программы. И связано это с тем, что как раз буквально накануне мы подписали соглашение с профсоюзом железнодорожников», - рассказала Ульяна Михайлова.

Еще одна командировка (с 3 по 6 апреля 2019 года), которая также оказалась в списке «необоснованных визитов в Санкт-Петербург», по ее словам, связаны с поездкой на научно-практическую конференцию в Петербургском гуманитарном университете профсоюзов.

«Это были переговоры с представительством правительства РФ, объединением работодателей, с руководством федерации независимых профсоюзов России. И я не только была на всех этих мероприятиях, я на них еще и выступала с докладом. И об этом имеется подтверждающий материал на сайте Псковского областного совета профессиональных союзов. Я выступала с сообщением в рамках Северо-Западного объединения профсоюзов правительства РФ и объединения работодателей. И, к слову, лично за руку поздоровалась с отцом Андрея Анатольевича Турчака, потому что он тоже был на этом мероприятии и при необходимости может быть свидетелем того, что я на этом объединенном мероприятии физически присутствовала», - поделилась Ульяна Михайлова.

Еще одно мероприятие она назвала традиционным октябрьским. «Кстати, я на него собираюсь и на этот раз поехать. Это школа профсоюзных практик, которую организует как правило, в выходные, наш коллега и товарищ Эдуард Вахмин. Он приглашает лидеров профсоюзного движения, вручает награды за самые лучшие коллективные действия. И в рамках именно этого мероприятия я побывала в Санкт-Петербурге в 2018 году, хотя следователь делает вывод, что это не профсоюзное мероприятие, а была я там, оказывается, с частными визитами. Данная школа молодых практик также имеет физические свидетельства, что я не просто была приглашена с обычным визитом, а также у меня было публичное выступление, которое можно найти ВКонтакте и на сайте Эдуарда Вахмина в разделе «Школы прогрессивных практик», - добавила лидер Псковоблсовпрофа.

Она отметила, что осталось найти подтверждающие документы еще для двух визитов в Санкт-Петербург.

«Ничего, кроме возмущения, подобные обвинения и постановления о возбуждении уголовного дела, у меня не вызывают. Это вообще сюрреализм какой-то. Судя по всему, дел уголовных наклепают еще кучу, лишь бы мы не занимались своей профсоюзной работой, а занимались только разгребанием всего происходящего в административной и уголовной сферах при помощи адвокатов. Будут таскать нас на допросы, чтобы Псковский облсовпроф вообще остановил свою деятельность», - заключила Ульяна Михайлова.

Напомним, Следственным управлением СК РФ по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении председателя Псковского облсовпрофа Ульяны Михайловой. Она подозревается в присвоении и растрате.

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По версии следствия, в 2018-2019 годах Михайлова во время частных визитов в Санкт-Петербург четырежды останавливалась для проживания в отеле, оформляя свое пребывание за счет средств Псковского облсовпрофа как рабочие поездки, а также присвоила и обратила в свою пользу денежные средства, полагающиеся ей в качестве суточных командировочных расходов и оплаты за работу в выходные дни, выпадающие на периоды ее вышеуказанных визитов в город Санкт-Петербург.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Ранее, в июле 2019 года уголовное дело было возбуждено в отношении Псковоблсовпрофа по факту осуществления в период с июня 2016 года по декабрь 2018 года Псковским региональным союзом организаций профсоюзов «Псковский областной совет профессиональных союзов» незаконной предпринимательской деятельности в сфере оказания платных услуг по проведению химического анализа воды гражданам и юридическим лицам, сопряженной с извлечением дохода в размере более 35 миллионов рублей, то есть в особо крупном размере.

По версии следствия, данные денежные средства расходовались не для достижения уставных целей организации.