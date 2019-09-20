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Общество

Уголовное дело возбуждено в отношении лидера псковских профсоюзов Ульяны Михайловой

26.09.2019 08:11|ПсковКомментариев: 1

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении председателя Псковского облсовпрофа Ульяны Михайловой. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному). Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе следственного управления.

По версии следствия, в 2018-2019 годах Михайлова во время частных визитов в Санкт-Петербург четырежды останавливалась для проживания в отеле, оформляя свое пребывание за счет средств Псковского облсовпрофа как рабочие поездки, а также присвоила и обратила в свою пользу денежные средства, полагающиеся ей в качестве суточных командировочных расходов и оплаты за работу в выходные дни, выпадающие на периоды ее вышеуказанных визитов в город Санкт-Петербург.

В результате противоправных действий Ульяна Михайлова с использованием своего служебного положения присвоила и растратила принадлежащие Псковскому облсовпрофу денежные средства на сумму почти 200 тысяч рублей. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Пресс-портрет
Михайлова Ульяна Александровна Председатель Псковского областного совета профсоюзов, депутат Псковского областного Собрания
Теги: #уголовное дело #следственный комитет РФ #профсоюзы #облсовпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
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