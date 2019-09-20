Общество

Нина Антипова о деле Ульяны Михайловой: Если это имело место быть, это явно превышение должностных полномочий

Председатель Молодежного совета Псковского облсовпрофа Нина Антипова прокомментировала возбуждение уголовного дела в отношении лидера псковских профсоюзов Ульяны Михайловой в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Она заявила, что эта ситуация - беспрецедентный случай. «Это из ряда вон неприятная новость. Я значительное время занимаюсь профсоюзной деятельностью, общаюсь в кругу молодых профсоюзных активистов не только в Псковской области, но и в России, и я никогда не слышала подобных прецедентов. А сейчас поступает очень много звонков с вопросом: как такое вообще возможно? Конечно, это все очень неприятно», - рассказала Нина Антипова.

«Конечно, если это имело место быть, то это явно превышение должностных полномочий. В общественной организации, которая позиционирует себя, как отстаивающая интересы трудящихся и простых рабочих, такое не допустимо. Это просто беспрецедентный факт», - заключила Нина Антипова.