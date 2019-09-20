Общество

Член облсовпрофа о деле Ульяны Михайловой: Это просто шок

Член Совета Псковского областного совета профессиональных союзов Валентина Редькина, работающая на швейной фабрике, прокомментировала дело Ульяны Михайловой в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Это шок, и это очень неприятно для членов профсоюзов. Если это действительно так, то это просто ужасно. Это уже официальная информация, и для нас это очень печально», - поделилась Валентина Редькина.

Она заявила, что даже не могла предположить, что такое возможно. «А мы верили Ульяне Александровне. Она немало сделала для "первичек": мы и путевки льготные получали, она нам шла на встречу, так что, это просто шок. Слухи были, но это слухи, ими земля полнится, а тут официальная информация. Конечно, мы не должны призывать людей к чему-то, если делаем такие вещи. Я работаю уже 44 года и столько же лет состою в профсоюзе. Когда она пришла, мы все думали: какая молодец! Что ее затянуло? И умная, и энергии много. Это очень печально», - заключила Валентина Редькина.