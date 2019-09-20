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Неубедительно и непонятно - экс-руководитель Псковоблсовпрофа об уголовном деле Ульяны Михайловой

Неубедительными и непонятными кажутся причины возбуждения уголовного дела против лидера Псковского областного совета профсоюзов Ульяны Михайловой экс-руководителю Псковоблсовпрофа Леониду Табакову. В разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей он отметил, что сомневается, что Ульяна Михайлова как юридически подкованный профессионал действительно могла допустить инкриминируемые ей нарушения.

«Я не знаю всех деталей, но то, что я прочитал в официальных публикациях о причинах возбуждения уголовного дела, кажется мне очень неубедительным и непонятным. Ей инкриминируются 200 тысяч рублей – это вообще ерунда, по-моему. Разве такая сумма стоила того, чтобы поднимать шум на всю Россию? Финансово-хозяйственная деятельность в любом учреждении – это в принципе всегда очень сложный вопрос, особенно в нашей стране, когда любой закон можно истолковать и так, и сяк. Так можно в любой организации найти какие-то нарушения», - прокомментировал он.



Леонид Табаков возглавлял Псковский облсовпроф 9 лет – с 2000 по 2009 годы

Леонид Табаков отметил, что знает Ульяну Михайлову как очень грамотного человека, который очень хорошо разбирается в юридических вопросах. «Даже по опыту нашей совместной работы я могу судить, что такие вопросы у нас всегда были очень выверены, поэтому я сомневаюсь, чтобы в работе Псковского областного совета профсоюзов действительно есть какие-то серьезные нарушения», - добавил он.

Экс-руководитель Псковоблсовпрофа также обратил внимание на тот факт, что в последнее время администрация Псковской области «как-то очень прохладно относится к профсоюзам».

«По крайней мере, я не вижу информации о регулярных встречах, активной работе совместных комиссий, о заключении соглашений, о каком-то диалоге, как это было при Турчаке. Сейчас – тишина. Я не понимаю, с чем это связано. Возможно, есть какой-то конфликт. Это неправильно, ведь профсоюзная организация сейчас очень активна. Они молодцы – очень принципиально по всем вопросам выступают и пытаются добиться справедливости, чем помогают очень многим людям. Без профсоюзов сегодня в стране многие вопросы просто не решишь», - заключил Леонид Табаков.

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Напомним, Следственным управлением СК РФ по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении председателя Псковского облсовпрофа Ульяны Михайловой. Она подозревается в присвоении и растрате.