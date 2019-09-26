Общество

Ульяна Михайлова назначила и.о. председателя Псковского облсовпрофа Андрея Хришкевича

Председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова сделала официальное заявление по ситуации, связанной с возбуждением против нее уголовного дела:

«До разрешения всех имущественных претензий ко мне лично я прекращаю управление денежными средствами Псковского областного совета профессиональных союзов. Считаю, что на сегодня с моей стороны будет правильно принять следующее решение: с 30 сентября 2019 года я ухожу в отпуск по уходу за ребенком. Оставляю за собой право изменить это решение, если меня к этому побудят изменившиеся обстоятельства.

В рамках своих полномочий на период своего временного отсутствия исполняющим обязанности председателя Псковского облсовпрофа назначаю своего заместителя Андрея Хришкевича. Убеждена, что он справится с функциями, определенными ему в соответствии с должностной инструкцией и Уставом областного профсоюзного объединения. Считаю нужным заявить, что одновременно я намерена активно защищать интересы Псковского областного совета профсоюзов, руководителей учреждений, которые находятся в центре сложившейся ситуации, а также свои интересы.

Уверена, что это решение не только правильное, но и справедливое. Областным организациям профсоюзов, входящим в состав областного профсоюзного объединения, будет полезно поработать без меня, самостоятельно организовывая хозяйственную деятельность, взаимодействие с профсоюзными учреждениями и обеспечивая доходную часть Псковского облсовпрофа, а не только расходную. Такой опыт управления пойдет на пользу всем активным участникам общественно-политического процесса, происходящего вокруг Псковского областного совета профсоюзов и меня лично, как его председателя», - сообщает Ульяна Михайлова.