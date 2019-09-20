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Общество

«Дело Ульяны Михайловой». Что дальше?

26.09.2019 23:41|ПсковКомментариев: 1

В отношении председателя Псковского областного совета профсоюзов, депутата регионального парламента Ульяны Михайловой возбуждено уголовное дело. Ее подозревают в присвоении и растрате на сумму порядка 200 тысяч рублей. Сегодня у лидера облсовпрофа и других руководителей организации проведены обыски.

Первая реакция на «новость дня»: произошло то, что ожидали все — и давно. Ибо с самого начала этой истории, еще с информационной атаки в подконтрольных власти СМИ в начале года, «дело профсоюзов» рассматривалось именно так — в отношении председателя организации Михайловой. Как неоднократно отмечали комментаторы, здесь совпали интересы: причем, влиятельные недоброжелатели у главы облсовпрофа есть как в столице, в Федерации независимых профсоюзов России во главе с близким к Кремлю Михаилом Шмаковым (напомню, что в основе конфликта лежат вопросы финансово-имущественного характера), так и в регионе, с нынешним руководством которого у госпожи Михайловой отношения явно не сложились. Описывая еще по весне разгорающийся в Пскове конфликт, ПЛН писала о том, что лидеру облсовпрофа дают понять - переход условной «красной линии» чреват серьезными неприятностями. Во-первых, госпоже Михайловой указывали из Москвы: необходимо делиться доходами. Во-вторых, рекомендовали в Пскове: надо сдержаннее вести себя с региональной властью. Иначе - запишут в несистемные политические элементы со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Последствия не заставили себя долго ждать: уже летом в Псковском областном совете профсоюзов и подведомственных ему учреждениях (в санаториях и на турбазах) прошли следственные мероприятия.

Они были связаны с возбужденным уголовным делом по факту осуществления незаконной предпринимательской деятельности в сфере оказания платных услуг по проведению химического анализа воды гражданам и юридическим лицам, сопряженной с извлечением дохода в размере более 35 миллионов рублей. Правоохранители изъяли документацию, скопировали данные с серверов, изучили информацию на служебных компьютерах.

Как полагали профсоюзные деятели и многие наблюдатели, изъятие этих материалов имело целью что-то «накопать» на лидера профсоюзов. Судя по всему, так и вышло. Новое уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.160 УК РФ.

Как полагает следствие, Ульяна Михайлова во время частных визитов в Петербург четырежды останавливалась для проживания в отеле, оформляя свое пребывание за счет средств облсовпрофа как рабочие поездки, а также присвоила деньги, полагающиеся ей в качестве суточных командировочных расходов и оплаты за работу в выходные дни, выпадающие на периоды ее визитов в Петербург.

Кстати говоря, многих вновь (как и в некоторых других резонансных уголовных делах последнего года) удивили мизерные денежные суммы.

При том, что по весне подконтрольные власти масс-медиа и телеграм-каналы писали о тридцати с лишним миллионах, якобы «освоенных» Михайловой и Ко — теперь речь идет о менее чем 200 тысячах на гостиницы и командировочные расходы (за 4 поездки). Что это за масштаб коррупции такой?! - вопрошают скептики. Тем более, что в данном случае речь идет даже не о бюджетных деньгах, а о средствах общественной организации.

Сама Ульяна Михайлова назвала возбуждение уголовного дела «сюрреализмом» - по ее словам, ничего, кроме возмущения и злости, в этой связи она не испытывает. Как следует из сказанного лидером облсовпрофа, фигурирующие в деле поездки в СПб — это не частные визиты, а посещение профсоюзных мероприятий. «Судя по всему, дел уголовных наклепают еще кучу, лишь бы мы не занимались своей профсоюзной работой, а занимались только разгребанием всего происходящего в административной и уголовной сферах при помощи адвокатов. Будут таскать нас на допросы, чтобы Псковский облсовпроф вообще остановил свою деятельность», - предположила Ульяна Михайлова.

Напомним, что и ранее она заявляла о прессинге в отношении организации и характеризовала происходящее как «политический и экономический нажим на всю нашу систему в целом». При этом ни тогда, ни сейчас однозначные версии относительно причин происходящего и имен вероятных организаторов этого прессинга лидер псковских профсоюзов предпочитает не озвучивать.

Как бы то ни было, «дело Михайловой» на данный момент выглядит весьма легковесно, и перспективы его не понятны. Что мы видим сейчас - и что будет дальше? С одной стороны, «возмущенная и злая» председатель облсовпрофа, которая будет бороться и судиться, а еще, вероятно, попытается привлечь внимание общества к этому делу, в том числе на федеральном уровне. В Псковской области есть целый ряд общественно-политических деятелей (в том числе депутатов областного Собрания), которые наверняка встанут на ее защиту. Наверняка ситуация заставит сторонников Михайловой еще больше сплотиться вокруг нее. При этом, разумеется, проявятся и внутренняя оппозиция, и заявят о себе отступники.Некоторые лидеры отраслевых профсоюзов уже выступили с осуждением Михайловой. 

Это уж не говоря о том, что ряды оппозиции в том же региональном Собрании становятся шире чуть ли не каждый месяц. С другой стороны — Система нанесла удар, но внятных ответов на вопросы о преследуемой цели и возможности ее достижения подобными средствами не получено. Собственно говоря, не совсем понятно, чего хотели. Продемонстрировать в очередной раз, что с оппозицией и любым, кто не хочет играть по предложенным правилам, будет так? Так это уже все поняли. По крайней мере, те, кто готов был это сделать. Кто не понял — тот, очевидно, уже не поймет. Отметим, что заведение уголовных дел ранее никак не повлияло на активность руководителя псковского «Яблока», депутата областного Собрания Льва Шлосберга или той же Ульяны Михайловой. Ну вот послали ей «черную метку» - а она не пугается. Дальше-то что? Изгнать из облсовпрофа и областного Собрания депутатов? И что - профсоюзы станут лояльными и полюбят власть? Так это вряд ли. 

Вопрос не в том, права или не права госпожа Михайлова, есть ее вина или нет. Дело в другом. Как известно, если звезды зажигают, значит кому-то это нужно. А зачем и кому нужно всё это? Какой тут толк? В целом эта история наносит очередной репутационный удар по региону (тем более, на фоне продолжающегося скандально-резонансного дела бывшего вице-губернатора Александра Кузнецова).

Возбуждение уголовного дела в отношении госпожи Михайловой и проведение у нее обыска - это крайне резонансное и значимое событие. Не каждый день силовики проводят следственные действия дома у действующих депутатов областного Собрания из фракции «Единая Россия» и руководителей крупных общественных организаций. Более того — еще недавно, буквально несколько лет назад, Ульяна Михайлова была на первых ролях на праймериз «Единой России» перед парламентскими и губернаторскими выборами, входила в тройку кандидатов на пост сенатора от Псковской области, вела собственную линию поведения при контактах с областным руководством.

Как будет развиваться «дело Михайловой» дальше, загадывать сегодня никто не возьмется. По крайней мере, представители псковского политического класса, с кем сегодня ПЛН обсуждала эту тему, от любых конкретных прогнозов воздерживаются: дескать, еще несколько лет назад предположили бы, что особых перспектив тут нет и ничего страшного для профсоюзного деятеля произойти не должно, но сейчас — учитывая, какое время - с предположениями будем осторожнее. Поживем-увидим, короче. Впрочем, даже если представить, что события будут развиваться по не самому благоприятному для госпожи Михайловой сценарию, всё равно не ясно: а оно того стоит? Или — в условиях нынешней политической системы, когда вместо диалога и поиска компромисса возможен лишь метод «Против лома нет приема» - по-другому уже и быть не может?

Источник: Псковская Лента Новостей
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