Общество

Информация о балансовой стоимости видеокамер, установленных на улице Свердлова и в парковых зонах Пскове, была преподнесена некорректно

Информация о балансовой стоимости видеокамер наружного наблюдения, установленных в рамках реконструкции улицы Свердлова и прилегающих парковых зон в Пскове, была преподнесена некорректно. Об этом сообщила на сессии Псковской городской Думы замглавы администрации города Валентина Зубова.

Напомним, ранее свои сомнения по поводу достоверности цен на камеры на одной из предыдущих сессий высказал депутат Олег Брячак. На его взгляд, цены были завышены, в связи с чем он обратился в ФСБ с просьбой провести проверку. Итоги проверки, так же как и ситуация с видеокамерами в целом, были озвучены на сегодняшней сессии в рамках рассмотрения вопроса о даче согласия на передачу этих камер видеонаблюдения в безвозмездное пользование ГКУ «Управление обеспечения деятельности в ЧС».

Замглавы администрации Валентина Зубова сообщила депутатам, что информация о балансовой стоимости 106 видеокамер наружного видеонаблюдения была преподнесена некорректно. 17 млн 248 тыс рублей - это стоимость всей системы видеонаблюдения в границах улицы Свердлова, Воеводы Шуйского и парковых зон, а не стоимость только камер. Информация о некорректном преподнесении информации о балансовой стоимости доведена до сведения ФСБ.

В ответе на запрос Олега Брячака ФСБ указало, что установленные видеокамеры были переданы на баланс города по неправильной цене. Сейчас они возвращены из оперативного управления КУМИ в оперативное управление УсиКР для исправления ошибки в балансовой стоимости.

По словам Валентины Зубовой, ошибка была обнаружена, и стоимость видеокамер была «выделена» отдельно. Так, у 96 угловых камер стоимость составляет 60 212 рублей каждая (сейчас цена уже более 69 тыс. рублей), а стоимость 10 поворотных камер составляет 110 921 рубль (цена на данный момент уже 116 677 рублей). «За такие деньги преступников надо задерживать. Такие деньги тратить на камеры недопустимо», - возмутился Олег Брячак.

В скором времени эти 106 камер будут переданы в безвозмездное пользование ГКУ «Управление обеспечения деятельности в ЧС» - за это решение сегодня проголосовали депутаты гордумы.