14 марта в Псковской области установили новый температурный рекорд

Абсолютный максимум температуры воздуха зарегистрировали в Псковской области 14 марта, сообщила начальник регионального гидрометцентра Тала Нещадимова. 

Температура достигла +15,5 градусов, обогнав предыдущий исторический максимум 2015 года, составлявший +10,2 градуса.

Ранее в этом году в регионе фиксировались высокие показатели тепла весной:

13 марта 2026 года столбик термометра поднялся до +14,7 градусов, став самым теплым днем с момента фиксации предыдущего рекорда в 2007 году, который составлял +13,4 градуса;

9 марта температура поднялась до +12,1 градуса, превышая показатель 2014 года, равный +8,3 градуса;

10 марта зафиксировали +13,2 градуса, что перекрыло прошлое значение 2014 года, равное +9,5 градуса;

11 марта максимальные показания составили +13,8 градуса, что стало новым достижением по сравнению с прошлым рекордом 2011 года, который был +10,4 градуса.

Теплые дни стали частью общей тенденции потепления весны последних лет в Псковской области. Однако Тала Нещадимова ранее предупреждала, что есть вероятность возвращения прохладной погоды в ближайшие дни.

 

