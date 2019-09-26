Общество

Алексей Севастьянов: Ульяна Михайлова - абсолютно порядочный человек

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов Алексей Севастьянов заявил, что он не склонен думать, что его коллега по региональному парламенту, лидер облсовпрофа Ульяна Михайлова нечиста на руку, и считает ее абсолютно порядочным человеком. Об этом он рассказал в разговоре с журналистом радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Честно говоря, я был удивлен новостями. У меня по многим вопросам не сходится мнение с Ульяной, но я не склонен думать, что она нечиста на руку. Человек может иметь разные взгляды, но, по-моему, человек она абсолютно порядочный. Приходится склоняться к тому, что правоохранительные органы во всем разберутся. Хочется понять, какие основания у них были к таким решениям. Чего не хотелось бы еще больше? Чтобы это были решения на почве каких-то политических взглядов. Это, конечно, кидает тень на всех, кто к этому причастен», - заявил Алексей Севастьянов.

Он также склонен думать, что все происходящее - это какое-то недоразумение. «Я не могу поверить, что вот такое с ней могло случиться. Я не скрываю, что не схожусь с ней во многих взглядах, но, я уверен, как человек - она порядочная», - заключил Алексей Севастьянов.