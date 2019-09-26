Общество

Ульяна Михайлова предлагает представителям власти определить дату слушаний по строительству завода «Титан-Полимер»

Депутат Псковского областного Собрания депутатов Ульяна Михайлова направила губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, главе Псковского района Наталье Федоровой и генеральному директору ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» Герману Петрушко предложение о проведении публичных слушаний по вопросу строительства завода.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, в обращении отмечается, что информация о проведении общественных слушаний по вопросу строительства завода «Титан-Полимер» в особой экономической зоне «Моглино» была публично озвучена руководителем группы компаний «Титан» Михаилом Сутягинским 14 марта в ходе пресс-конференции.

«Ввиду того, что 1 октября 2019 года в средствах массовой информации появилась информация об аварии на заводе пропилена «Полиом» г. Омск (входит в группу компаний «Титан»), у граждан Псковской области возникают справедливые вопросы экологической безопасности региона при принятии решения о строительстве завода «Титан-Полимер» на территории ОЭЗ «Моглино» в Псковском районе Псковской области. В связи с этим предлагаем вам вернуть вопрос строительства завода «Титан-Полимер» на территории ОЭЗ «Моглино» в Псковском районе Псковской области в общественно-политическую повестку, определить месяц, дату, время и место проведения публичных слушаний по вопросу строительства завода», - говорится в обращении.