Общество

Денис Мантуров сегодня совершит рабочую поездку в Псковскую область

Сегодня, 18 октября, министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров совершит рабочую поездку в Псковскую область.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в ходе мероприятия министр осмотрит ОЭЗ ППТ «Моглино», ГП ПО «Псковпассажиравтотранс», ознакомится с выставочной экспозицией промышленных предприятий Псковской области и проведет совещание с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Основным вопросом встречи станет обсуждение проекта индивидуальной программы социально-экономического развития региона.

По поручению правительства Российской Федерации органами исполнительной власти региона был разработан проект индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области. Ответственным исполнителем данной программы был назначен Минпромторг России.

Планируется, что по итогам реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области к 2024 году в регионе ожидается рост среднедушевых денежных доходов населения, снижение уровня безработицы, рост инвестиций в основной капитал на душу населения, рост уровня газификации. В основу стратегического для региона документа, в том числе были включены и предложения, поступившие от промышленников и предпринимателей субъекта. Планируется, что в программе также найдут отражение мероприятия по поддержке десяти приоритетных муниципалитетов, которые в области являются наиболее перспективными в развитии сельского хозяйства, туризма, промышленности.