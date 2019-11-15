Общество

Сюжет о рассекречивании псковским управлением ФСБ данных о зверствах карателей в годы ВОВ показали по «России 1»

Сюжет, посвященный рассекречиванию управлением ФСБ России по Псковской области данных о зверствах карателей в отношении беззащитных людей во времена Великой Отечественной войны, вышел на телеканале «Россия 1» в рамках программы «Вести в субботу».

На ста страницах машинописного текста - показания тех, кто в период с 1941 по 1944 годы были свидетелями или непосредственными участниками массовых казней под Псковом. В телевизионном сюжете упоминаются события, которые разворачивались в годы войны в деревнях Андрохново, Ланева Гора и Моглино.

Напомним, на прошлой неделе в ПсковГУ прошла II Международная научно-практическая конференция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (XIV «Псковские архивные чтения»). В рамках конференции известные историки России и зарубежья, представители власти обнародовали общественности уникальные рассекреченные архивные документы о военных преступлениях нацистских карателей из эстонской полиции безопасности по уничтожению советского мирного населения на территории Псковской области.