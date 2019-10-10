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Минпросвещения объявило о запуске конкурса сочинений «Без срока давности» на конференции в ПсковГУ

Министерство просвещения совместно со всеми субъектами России под эгидой президента Российской Федерации в ближайшее время проведет всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности». Об этом сообщила замдиректора департамента государственной политики в сфере оценки качества общего образования Минпросвещения Елена Смирнова в Псковском государственном университете на Международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (XIV «Псковские архивные чтения»).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ, конкурс будет приурочен к 75-летию Победы в Великой отечественной войне. «Уже подготовлено положение о конкурсе, состав организационного комитета и жюри. После утверждения, материалы будут отправлены в регионы», - пояснила представитель министерства. По ее словам, финалистами станут все участники федерального этапа, 8 из которых будут победителями. Финалистов наградят дипломами на торжественной церемонии в Москве, а также планируется их приглашение на парад Победы 9 мая на Красную площадь. «Учитывая особую значимость конкурса в год празднования юбилея Победы, мы уверены в активном участии обучающихся России, в том числе из Псковской области», - добавила Елена Смирнова и поблагодарила организаторов конференции #БезСрокаДавности в Пскове за важную работу по сохранению памяти о героическом времени и достоверной информации о войне.

Добавим, что международная научно-практическая конференция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (XIV «Псковские архивные чтения») проходит 14-15 ноября на базе ПсковГУ. На форуме известные историки России и зарубежья, а также представители власти обнародовали общественности уникальные рассекреченные архивные документы о военных преступлениях нацистских карателей из эстонской полиции безопасности по уничтожению советского мирного населения на территории Псковской области.

Организаторами конференции выступили администрация Псковской области, Псковский государственный университет, Государственный архив Псковской области, Витебский государственный университет имени П.М. Машерова, Российское историческое общество, Ленфильм. Конференция проходит под эгидой проекта «Без срока давности» Поискового движения России.