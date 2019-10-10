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Представитель Минобрнауки на конференции в ПсковГУ: Для предотвращения фальсификаций необходимо развивать общие исследования архивных документов

Необходимо, чтобы студенты и аспиранты сами погружались в изучение архивных материалов о Великой Отечественной войне, тогда никто не сможет навязать им свою точку зрения. В этом уверен замдиректора департамента государственной молодежной политики и социальных проектов в сфере высшего образования министерства науки и высшего образования Виталий Гришкин. «Сейчас западные коллеги пытаются нам доказать ошибочность нашего восприятия Великой Отечественной войны, поэтому нам важно развивать общие исследования архивных материалов, особенно их изучение молодым поколением: студентами, аспирантами», - подчеркнул представитель Минобрнауки на международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В рамках экспертной площадки историки и представители власти обсудили проблемы репрезентации и публикации архивных документов о преступлениях нацистов против мирного населения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПсковГУ.

Говоря о патриотическом воспитании, Владимир Гришкин отметил, что 20 ноября министерство подведет итоги Всероссийского конкурса выпускных квалификационных работ, в котором принимали участие выпускники исторических факультетов России. «Помимо этого, в 2020 году к 75-летию Победы мы запускаем российско-белорусский проект «Поезд Памяти и Славы», который будет способствовать популяризации подвига советского солдата», - рассказал Виталий Гришкин и пригласил псковичей присоединиться к проекту.

Добавим, что международная научно-практическая конференция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (XIV «Псковские архивные чтения») проходит 14-15 ноября на базе ПсковГУ. На форуме известные историки России и зарубежья, а также представители власти обнародовали общественности уникальные рассекреченные архивные документы о военных преступлениях нацистских карателей из эстонской полиции безопасности по уничтожению советского мирного населения на территории Псковской области.

Организаторами конференции выступили администрация Псковской области, Псковский государственный университет, Государственный архив Псковской области, Витебский государственный университет имени П.М. Машерова, Российское историческое общество, Ленфильм. Конференция проходит под эгидой проекта «Без срока давности» поискового движения России.