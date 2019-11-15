Общество

Ирина Богачева опровергла информацию о простое дорогостоящего оборудования в лечебных учреждениях

Депутат Псковского областного Собрания, главный врач Островской межрайонной больницы Ирина Богачева в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове дала свою оценку проведенной в псковском регионе модернизации здравоохранения, а также опровергла информацию о том, что дорогостоящее оборудование, приобретенное за счет средств федерального бюджета, зачастую простаивает во многих лечебных учреждениях региона из-за отсутствия специалистов, которые умеют на нем работать.

- Ирина Михайловна, в связи с тем, что идет новая волна реформирования первичного медицинского звена, делается анализ того, что зареформировали ранее. Я сейчас говорю про модернизацию здравоохранения, следствием которой стало появление межрайонных больниц, в том числе и вашей Островской межрайонной. С точки зрения главнейшей задачи медицины – помощи людям, оправданное ли это было решение?

- Вывод о том, что оптимизация прошла не так, как мечтали Татьяна Голикова и Вероника Скворцова, имеет место быть в каком плане? Они предполагали, что основным источником финансирования будет система обязательного медицинского страхования и что оптимизация сети позволит экономно расходовать средств. Но они полагали, что средства регионов на здравоохранение будут решать все задачи, которые копятся. К сожалению, так не случилось. В регионах средств не прибавилось. Бюджетная составляющая в разных регионах была сведена к минимуму. У нас в регионе сейчас абсолютно недостаточно средств выделяется на здравоохранение. В этом плане оптимизацию считают не такой, как ожидал Минздрав и правительство.

- Как вы оцениваете оптимизацию здравоохранения в Псковской области?

- Я уже говорила и продолжаю считать, что на тот период создание межрайонных учреждений позволило оставить все больницы, которые были на территории региона. Не закрылась ни одна.

- В отличие от других регионов.

- В отличие от других регионов, где некоторые учреждения закрывались практически на ключ. Оптимизация в основном коснулась управленческого аппарата, и какая-то экономия на содержание управленцев была. Насколько эффективно можно управлять двумя больницами - другой разговор. Многое зависит от руководителя, от состояния, в котором учреждения находились на момент объединения. Поэтому однозначно могу сказать, что тогда это была вынужденная и, скорее всего, безвыходная мера.

- Ирина Михайловна, колоссальные средства вкладываются в модернизацию учреждений здравоохранения, на новое оборудование. Ваш коллега по «медицинской фракции» областного Собрания, заслуженный врач России Виктор Васильевич Антонов все время говорит о том, что новая техника приезжает в учреждения, а используется, грубо говоря, только на 10%, потому что врачи не понимают, как ее использовать. И, опять же, если врача из глубинки отправить на повышение квалификации — значит остаться без специалиста на месте.

- Обновление материально-технической базы учреждений здравоохранения, безусловно, важно. В отличие от учреждений другой сферы оборудование технически устаревает, амортизируется. Здания требуют капремонта. Все это требует огромных вложений, и самостоятельно регионы решить эти проблемы не могут. Но то, что оборудование в учреждениях простаивает — это, на мой взгляд, утрируемая тема. Ни одно учреждение не купит оборудование, не имея специалистов данного профиля. Да, если на нем работает только один специалист, требуется взаимозаменяемость, и она не всегда возможна. Но говорить о том, что дорогое оборудование куплено и стоит в углу не распакованным, невозможно. Это исключено. Такое оборудование ежемесячно контролируется, и не может быть его простоя. Сама каждый месяц отчитываюсь по оборудованию, полученному по разным нацпроектам за счет средств федерального бюджета.

Губернатор впервые привлек полмиллиарда рублей на приобретение необходимого оборудования. На моей практике это первый случай такого масштабного вливания средств в дорогостоящее оборудование - УЗИ, КТ, ангиографы, МРТ и так далее. Это деньги федеральные, выделенные целевым образом на конкретные мероприятия. Неужели надо быть камикадзе, чтоб допустить простой? Поэтому я так не считаю. Любое оборудование может выйти из строя. Оно требует ремонта, технастройки. Но говорить, что что-то не используется, потому что врачей нет... Мы, главврачи, такого просто не допускаем.