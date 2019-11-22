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Общество

В Пскове обсуждают проект строительства завода «Титан-Полимер»

24.11.2019 13:30|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 24 ноября, в Пскове проходит встреча представителей общественных организаций, исполнительной и законодательной власти, экспертов и специалистов «Псковского завода Титан-Полимер», на которой рассматривались аспекты строительства предприятия в особой экономической зоне «Моглино». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, публичное обсуждение проекта проводится в малом зале ПсковГУ. 

Модератор встречи, вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, глава регионального исполкома ОНФ Виктор Остренко отметил, что со стороны инвестора было предпринято много общественных действий, чтобы донести до населения суть и особенности своего проекта. 

Он напомнил, что проект по строительству завода «Титан-Полимер» уже прошел экспертизу, инвестор получил разрешение на строительство, а значит, может приступать к возведению предприятия. 

«Уже начинаются строительные работы, а встречи с общественностью еще не было. При этом в адрес депутатов, общественных организаций, в частности, ОНФ, поступают обращения от граждан, по большей части, жителей Псковского района. Поэтому было принято решение организовать такую встречу, как важный элемент наших отношений. Мы видим, что тема очень актуальна», - подчеркнул Виктор Остренко.

Руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак также обратил внимание, что жители Пскова и Псковского района проявляют к обсуждаемому проекту живой интерес. «Псковичей больше интересует, будет ли чистым воздух в Псковской области», - заявил он и попросил инвестора в своих выступлениях сделать упор на экологию.

Генеральный директор «Псковского завода Титан-Полимер» Герман Петрушко в своем докладе уточнил, что сегодня обсуждается проект по строительству производства БОПЭТ-пленок. 

Он напомнил, что инвестпроект предполагает создание более 330 рабочих мест (по планам. средняя зарплата у рабочего персонала составит 35 тыс. рублей), 8,2 млрд рублей инвестиций, более 24 млрд рублей налоговых отчислений до 2033 года. 

Проектная мощность завода - 72 тысячи тонн БОПЭТ-пленки в год. Сдача предприятия в эксплуатацию рассчитана на 2021 год. 

Герман Петрушко заверил, что производство БОПЭТ-пленки будет безотходным. Кроме того, оно предполагает отсутствие вредных выбросов и загрязнение воды. 

Представитель ОНФ Сергей Елизаров в свою очередь отметил, что есть положительный момент в том, что проект по строительству «Псковского завода Титан-Полимер» вызвал широкий общественный резонанс. Это, по его словам, говорит об активной позиции местного населения, а также мотивировало инвестора максимально полно и открыто рассказать о своем проекте.

В качестве положительного примера он привел организацию поездки в Омск, на предприятие группы компаний «Титан» - завод «Полиом», где общественники и члены профильной рабочей группы не увидели никаких нарушений. 

Напомним, с начала текущего года в псковском регионе прошел ряд митингов против строительства в «Моглино» завода «Титан-Полимер», первые из которых были массовыми. Общественные деятели, политики и эксперты высказывались как за, так и против строительства данного предприятия.

В октябре текущего года Роспотребнадзор утвердил санитарно-защитную зону первой очереди завода «Титан-Полимер», а Общественная палата Псковской области выдала предприятию положительное экспертное заключение.

Источник: Псковская Лента Новостей
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