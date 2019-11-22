Общество

Губернатор Михаил Ведерников дал ряд поручений в связи с нападением на врача Детской областной больницы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал ряд срочных поручений в связи с нападением на врача Детской областной клинической больницы. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Напомним, инцидент произошел в Пскове в понедельник, 25 ноября. Нападавший скрылся с места преступления. Пострадавший врач госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Ему оказывается необходимая экстренная медицинская помощь.

Глава региона держит ситуацию на личном контроле. Губернатор дал ряд поручений, связанных с организацией необходимой медицинской помощи. Он также находится в тесном взаимодействии с правоохранителями, которые проводят следственные действия. Михаил Ведерников также распорядился организовать в Детской областной больнице служебную проверку по соблюдению мер безопасности.

Кроме того, по поручению губернатора совместно с представителями правоохранительных ведомств будет сформирована региональная комиссия, которая проанализирует обеспечение мер безопасности всех лечебных учреждений, расположенных на территории Псковской области.

В настоящее время в медицинском учреждении работает следственно-оперативная группа. Правоохранительными органами проводятся необходимые мероприятия по поимке подозреваемого.