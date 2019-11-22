Общество

Мама, потерявшая дочь: Не все так просто, как на первый взгляд

Мать погибшей девочки теперь пытается добиться правды

Вчера, 25 ноября, в Пскове произошло шокирующее событие, которое потрясло всех местных жителей. На врача Детской областной больницы напали с ножом. Это сделал отец 5-летней Таси, которая в июле этого года скончалась от рака крови.

Как пишет «МК в Пскове», эту новость особо активно обсуждают в соцсетях. Мама девочки Светлана Гусарь была вынуждена обратиться к участникам обсуждения.

«Моя дочка ушла не от лейкоза, как тут пишут, а от отека легких, который наступил от препарата! - написала она сегодня в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети ВКонтакте. - Дальнейшее покажет расследование и экспертиза».

«Не все так просто, как кажется на первый взгляд. Тасюли нет уже почти 4 месяца, а дела в СК, собственно, тоже нет! Я очень вас всех прошу воздержаться от негативных комментариев! - обратилась к участникам группы Светлана Гусарь. - Не приведи Господь никому того, что мы пережили в детской областной больнице».

Она не стала комментировать, считает ли детского гематолога Ирину Гайдук, на которую совершил нападение отец девочки, виновной в смерти малышки.

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Напомним, нападение произошло вчера, 25 ноября, днем. Ирину Гайдук госпитализировали, она в реанимации, сегодня, 26 ноября, медики оценивают ее состояние как стабильно тяжелое.

«В тот же день, 25 ноября, мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов в Псковском районе по месту жительства. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «б» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство лица в связи с осуществлением служебной деятельности)», - рассказал корреспонденту «МК в Пскове» старший помощник руководителя следственного управления Антон Доброхотов.

Отец погибшей Таисии, который напал на детского врача

Что известно о Тасе?

В середине июля этого года врачи поставили девочке диагноз острый лимфобластный лейкоз, по-другому рак крови. Мама Таисии поделилась своей болью на своей личной странице в социальной сети. Она создала группу в социальной сети ВКонтакте, где просила друзей о помощи.

«Такие известия всегда ввергают в шок. Но я должна быть сильной и должна помочь ей вылечиться, надеюсь вместе с вашей помощью. Таисию я воспитываю одна, мне помогают престарелые родители и брат. Но вместе с вами мне будет легче преодолевать все препятствия», - написала она и попросила у своих друзей молитв и поддержки.

«Тася росла счастливая, здоровая, красивая, игривая. Никакого намека на болезнь не было. Неделю тому назад Тася начала жаловаться на боль в ногах - я предположила, что это возрастное, ребенок растет, кости растут. Ревматологи в отпуске, на прием не попасть. Через несколько дней у нее стала неподвижная половина лица, одна сторона опухла, глаз не закрывался. Я срочно обратилась к врачу и нас положили в больницу», - рассказала Светлана Гусарь.

Врачи сказали, что это артрит, а на лице неврит. После недельного лечения анализы не улучшились. Взяли пункцию костного мозга, и в тот же день объявили диагноз: острый лимфобластный лейкоз. Светлана Гусарь узнала, что предстоит очень долгое лечение в одной из клиник Москвы.

Тасю направили на лечение в больницу им. Дмитрия Рогачева в Москву. Но 30 июля девочки не стало.

«Моя жизнь, как мамы Тасены, остановилась в 09 час 06 мин., когда я вошла в реанимационное отделение больницы и увидела её, накрытую белой простыней, с отключенными приборами в идеальной звенящей тишине!» - написала полное боли сообщение мама Тасеньки.

«Тасенка покинула это мир! В другом она мире? Я не знаю! Я сейчас много чего не знаю и не понимаю! Ушла она, покинув меня, или это только начало? Я опять же таки не знаю! Я знаю одно: я безмерно её люблю, и с каждым днём всё больше и больше! А ещё я знаю, что буду бороться за всех псковских деток! Мне придется переквалифицироваться как юристу! Но я просто так не сдамся! Врач не имеет права на ошибку! Для "врача" детская смертность - это просто сухая статистика, а для кого-то это вся жизнь! Я каждый день прошу у Тасюли разобраться там - в небесной канцелярии, и не допустить такого ужаса больше ни с кем, и не только с псковскими детками!» - написала также Светлана.