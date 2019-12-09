Общество

Разрушение двух курганных групп VI-X веков зафиксировано археологами в Псковской области в этом году

Разрушение двух курганных групп VI-X веков зафиксировано археологами в Псковской области в этом году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки ГБУК ПО АЦПО Александр Михайлов.

«Многие годы мы сталкиваемся с разрушением археологических объектов в результате заготовительной деятельности. Псковская область богата лесами, их активно сдают в аренду, вырубаются гектары леса, а потом арендаторы участков, по условиям договора, должны провести лесовосстановительные работы. Получается, что в Лесном кодексе нет ни слова про ОКН, в том числе про археологию. Это приводит к тому, что каждый год мы фиксируем разрушение памятников археологии - как правило, курганных групп, которые водятся в сухих лесах, которые как раз и любят выпиливать лесозаготовители»,- пояснил археолог.

По его словам, «полдела, если вырубается лес, а когда начинается лесовосстановление, через курганные насыпи проходят трактора и разрушают их вплоть до полной нивелировки».

«В этом году мы зафиксировали разрушение двух курганных групп - около деревни Бровск Стругокрасненского района и в Опочецком районе, в районе деревни Марково, - пояснил Александр Михайлов. - Вроде никто не виноват, все сделано, как предписано, арендаторы леса ничего не знали, а при этом памятник уничтожен, и уничтожена информация».

По фактам уничтожения курганных насыпей ведется проверка. Александр Михайлов призвал всех, кому будет известно о подобных фактах уничтожения памятников археологии, обращаться в областной комитет по ОКН. Это позволит археологам более оперативно отреагировать на проблему и провести фиксационные работы. В Опочецком районе об уничтожении курганов специалистам сообщили местные жители.

«Ежегодно по этим причинам мы не досчитываемся нескольких могильников. А о том, сколько случаев остаются неизвестными, можно только догадываться», - заключил Александр Михайлов.