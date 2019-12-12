Общество

Если дело дойдет до строительства АЗС, мы будем физически блокировать работу техники - Олег Брячак

Сегодня, 16 декабря, в центре Пскова у памятника княгине Ольги активисты Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» провели митинг против строительства АЗС у Мирожского монастыря.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей лидер псковских справедливороссов Олег Брячак, на митинге собралось несколько десятков неравнодушных псковичей.

Он отметил, что, несмотря на неблагоприятные погодные условия, люди проявили свою активную гражданскую позицию.

По итогам митинга была принята резолюция. Так, активисты регионального отделения партии «Справедливая Россия» обратятся в Государственную Думу, а также иные профильные ведомства с тем, чтобы проинформировать головное руководство «Псковнефтепродукта» о происходящей ситуации.

«В случае, если намерения у «Псковнефтепродукта» по поводу строительства у Мирожского монастыря АЗС останутся, мы будем дальше проводить протестные акции. Если дело дойдет до строительства, мы будем физически блокировать работу техники. Придем, встанем и не дадим ничего делать. Мы пойдем в этом вопросе, как и во многих других, до конца», - заявил Олег Брячак.

Он также обратил внимание на то, что в настоящее время «Псковнефтепродукт» вышел на диалог.

«Если вместе с руководством города, которое идет навстречу «Псковнефтепродукту», нам удастся найти другой участок под строительство АЗС, то тогда, со слов руководителя, они откажутся от намерения строить заправку именно в этом месте», - пояснил лидер псковских справедливороссов.

Олег Брячак также объяснил, что территория у монастыря приобретена «Псковнефтепродуктом» как участок, на котором можно строить АЗС. В случае, если на нем строить АЗС нельзя, а можно, к примеру, заниматься выращиванием овощей, то стоимость участка будет гораздо ниже, и организация понесет финансовые убытки.

«Мы совместно с руководством города ищем компромиссные варианты, чтобы и организация не потеряла финансовые средства, и памятники культурного наследия не пострадали», - подчеркнул Брячак.

По его словам, в настоящее время ведется подбор другого участка для строительства заправочной станции, и если найденный участок устроит руководство «Псковнефтепродукта», то они откажутся от своих намерений строить АЗС рядом с монастырем.

«В таком случае Псковское региональное отделение партии «Справедливая Россия» не будет никуда обращаться, и резолюция, принятая сегодня на митинге, не пойдет в Москву. Вопрос будет закрыт. Очень надеюсь на здравый смысл в разрешении данного вопроса. Хочется верить, что городские власти найдут решение, и «Псковнефтепродукт» откажется от своих намерений», - подытожил Олег Брячак.