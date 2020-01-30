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Общество

Прокуратура признала допустимым строительство автозаправки вблизи Мирожского монастыря

02.02.2020 13:39|ПсковКомментариев: 3

Прокуратура Псковской области считает допустимым строительство автозаправочной станции на ул. Яна Райниса, 2А в Пскове неподалеку от объекта культурного наследия федерального значения и объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО Спасо-Преображенского Мирожского мужского монастыря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил лидер фракции «Яблоко» в Псковском областном Собрании депутатов Лев Шлосберг.

Напомним, администрация Пскова 17 июня 2019 года отказала компании ООО Сбытовое объединение «Псковнефтепродукт» в выдаче разрешения на строительство АЗС на ул. Яна Райниса. Компания обжаловала решение и Арбитражный суд Псковской области обязал городскую администрацию повторно рассмотреть заявление о выдаче разрешения на строительство.

Лев Шлосберг направил запросы в региональную прокуратуру и комитет по управлению государственным имуществом Псковской области (КУГИ) с просьбой дать правовую оценку законности выделения земельного участка для строительства АЗС на ул. Яна Райниса, 2А и проверить обстоятельства продажи участка.

Как сообщает Лев Шлосберг, из ответа прокуратуры Псковской области следует, что земельный участок на ул. Яна Райниса, 2А сформирован и поставлен на кадастровый учет государственным комитетом Псковской области по имущественным отношениям на основании постановления администрации Пскова от 4 июля 2014 года с видом разрешенного использования для строительства автозаправки.

В прокуратуре отметили, что по распоряжению администрации Псковской области от 13 декабря 2016 года указанный земельный участок предоставлен в постоянное (бессрочное пользование) региональному государственному предприятию «Управление автомобильных дорог Псковской области» (Псковавтодор), 9 сентября 2017 года на земельный участок было зарегистрировано право собственности региона.

Далее в ведомстве сообщили, что 20 декабря между администрацией Псковской области, КУГИ, Псковавтодором и ООО «Псковнефтепродукт», заключено соглашение об изъятии для нужд региона у фирмы земельного участка и здания в Великих Луках и обмене на другие земельные участки в Великих Луках и Пскове, в том числе на расположенный участок по ул. Яна Райниса, 2А (этот факт подтвердил и КУГИ в ответе на запрос депутата и предоставил копию соглашения).

Нарушений законодательства при передаче 11 января 2018 года указанного земельного участка в собственность ООО «Псковнефтепродукт» не установлено.

Также в том же году компания разработала проектную документацию и получила результаты инженерных изысканий по объекту «Автозаправочная станция по адресу: Псковская область, г. Псков, ул. Я. Райниса, д. 2А».

В региональном ведомстве напомнили, что по постановлению Псковского областного Собрания депутатов от 26 декабря 2013 года № 666 «Об утверждении границ зон охраны, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны объекта культурного наследия федерального значения “Ансамбль Спасо-Мирожского монастыря: Преображенский собор, XII в.”» вышеуказанный земельный участок находится вне границ территорий объектов культурного наследия, а в границе зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (ЗРЗ.3-3).

Согласно режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах ЗРЗ.3-3 запрещается строительство промышленных, складских предприятий; взрыво- и пожароопасных, загрязняющих почву, атмосферу, водоемы, а также объектов транспорта, создающих повышенные грузовые потоки; строительство зданий, строений, сооружений, нарушающих силуэтность сложившейся линии застройки и существующих городских панорам; применение пластикового и металлического сайдинга, сэнгвич- панелей для облицовки поверхностей зданий, строений.

27 марта 2019 года управление градостроительной деятельности администрации Пскова направило в комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области проектную документацию на строительство АЗС на ул. Яна Райниса, 2А для рассмотрения на соответствие режиму использования земель.

В прокуратуре заметили, что в управлении посчитали проектное решение противоречащим установленным правовым режимам зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия. Данная информация была направлена 3 и 14 июня в ООО «Псковнефтепродукт».

На основе данного постановления комитета администрация Пскова 17 июня отказала фирме в выдаче разрешения на строительство АЗС. Но в ноябре Арбитражный суд Псковской области удовлетворил иск и обязал городские власти повторно рассмотреть заявление о выдаче разрешения на строительство автозаправки. Это решение суда комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области 27 декабря и администрация Пскова 9 января обжаловали в Четырнадцатом арбитражном апелляционном суде.

В областной прокуратуре подчеркивают, что отдельно стоящие заправочные станции, как объекты розничной торговли нефтепродуктами не являются промышленными предприятиями, не относятся к опасным производственным объектам и не входят в сферу действия Федерального закона от № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

В ведомстве заключили, что при соблюдении ООО «Псковнефтепродукт» требований, установленных режимом использования земель и градостроительным регламентам в границах ЗРЗ.3-3 объекта культурного наследия  «Ансамбль Спасо-Мирожского монастыря: Преображенский собор, XII в.» размещение автозаправочной станции на ул. Яна Райниса, 2А допустимо.

Проектирование заправки было бы невозможным в случае внесения изменений в градостроительный план и перезонирования данной территории с зоны И1 (зона автотранспорта) в зону Р1 (зону рекреационных насаждений). Принять такое решение вправе Псковская городская Дума.

Отметим, окончательное решение по спору примет Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд 3 февраля.

Источник: Псковская Лента Новостей
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