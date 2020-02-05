Общество

В Пскове рассмотрели вопрос об изменении назначения земельного участка по улице Райниса, где планировалось построить АЗС

Вопрос об изменении функциональной зоны земельного участка по ул. Яна Райниса, 2а рассмотрели на заседании временной комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план муниципального образования «Город Псков».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципалитета, инициатором рассмотрения данного вопроса стала глава города Пскова Елена Полонская.

Ранее она в рамках «депутатского часа», на котором обсуждались планы по строительству там автозаправочной станции, предложила изменить функциональную зону участка с «зоны объектов городского транспорта» на «зону зеленых насаждений общего пользования», так как данный участок расположен в непосредственной близости от дендропарка и древнего Спасо-Преображенского монастыря. Большинством голосов члены временной комиссии поддержали это предложение.

Напомним, что намерение коммерческой организации построить в этом месте автозаправку вызвало негативную реакцию и у большинства псковичей, потому что сам монастырь включен в список ЮНЕСКО, а дендропарк обрел вторую жизнь после реконструкции в рамках приграничного сотрудничества. Администрация Пскова на основании отказа комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия не дала согласие на выдачу документов на строительство АЗС, но инициаторы строительства обратились в Арбитражный суд и выиграли дело. В результате городские власти совместно с региональным комитетом решили оспаривать данное решение, предложив при этом компании-инвестору на выбор несколько участков под строительство АЗС в качестве компромиссного варианта.

Также в повестке дня заседания временной комиссии значился вопрос, посвященный обеспечению правовых условий использования садовых участков на территории СНТ по улице Линейной. В настоящее время эта территория находится в границах функциональных зон «жилой застройки повышенной этажности (5 - 18 этажей)» и «обслуживающих и деловых объектов». В комиссию же поступило предложение изменить их на «зону индивидуальной жилой застройки усадебного типа (1-3 этажа)» для ведения садоводства.

В качестве заявителей выступили местные жители, опасавшиеся, что на данной территории начнется масштабное строительство многоквартирных домов. Но представители администрации города пояснили, что в первую очередь там планируется «пробивка» улиц и дорог, и что в течение ближайших 5 лет необходимо решить вопрос с «пробивкой» улицы Чудской. Они также подчеркнули, что данные вопросы являются значимыми для города.

В результате большинство членов временной комиссии проголосовали за то, чтобы отказать во внесении изменений в генеральный план МО «Город Псков» в отношении территорий СНТ, расположенных вдоль улицы Линейной.

Кроме того, участники заседания рассмотрели просьбу нескольких псковичей установить для территории между улицами Застенной и Александра Невского функциональную зону «индивидуальной жилой застройки усадебного типа (1 - 3 этажа)» в отношении существующих частных жилых домов.

Заявители указали, что в настоящее время принадлежащие им земельные участки находятся в границах функциональной зоны «зеленых насаждений общего пользования», что серьезно затрудняет использование этих участков для личных нужд.

Данная территория расположена в охранной зоне Псковского кремля, но выступившая на заседании представитель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области сообщила, что в отношении существующей жилой застройки возможны предложенные изменения.

В итоге члены комиссии решили отложить рассмотрение этого вопроса до следующего заседания и предписали Управлению по градостроительной деятельности администрации города повторно сделать запрос в Госкомитет о возможности установления новой функциональной зоны для обсуждаемой территории.