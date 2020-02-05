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Общество

В Пскове рассмотрели вопрос об изменении назначения земельного участка по улице Райниса, где планировалось построить АЗС

07.02.2020 14:23|ПсковКомментариев: 1

Вопрос об изменении функциональной зоны земельного участка по ул. Яна Райниса, 2а рассмотрели на заседании временной комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план муниципального образования «Город Псков».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципалитета, инициатором рассмотрения данного вопроса стала глава города Пскова Елена Полонская.

Ранее она в рамках «депутатского часа», на котором обсуждались планы по строительству там автозаправочной станции, предложила изменить функциональную зону участка с «зоны объектов городского транспорта» на «зону зеленых насаждений общего пользования», так как данный участок расположен в непосредственной близости от дендропарка и древнего Спасо-Преображенского монастыря. Большинством голосов члены временной комиссии поддержали это предложение.

Напомним, что намерение коммерческой организации построить в этом месте автозаправку вызвало негативную реакцию и у большинства псковичей, потому что сам монастырь включен в список ЮНЕСКО, а дендропарк обрел вторую жизнь после реконструкции в рамках приграничного сотрудничества. Администрация Пскова на основании отказа комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия не дала согласие на выдачу документов на строительство АЗС, но инициаторы строительства обратились в Арбитражный суд и выиграли дело. В результате городские власти совместно с региональным комитетом решили оспаривать данное решение, предложив при этом компании-инвестору на выбор несколько участков под строительство АЗС в качестве компромиссного варианта.

Также в повестке дня заседания временной комиссии значился вопрос, посвященный обеспечению правовых условий использования садовых участков на территории СНТ по улице Линейной. В настоящее время эта территория находится в границах функциональных зон «жилой застройки повышенной этажности (5 - 18 этажей)» и «обслуживающих и деловых объектов». В комиссию же поступило предложение изменить их на «зону индивидуальной жилой застройки усадебного типа (1-3 этажа)» для ведения садоводства.

В качестве заявителей выступили местные жители, опасавшиеся, что на данной территории начнется масштабное строительство многоквартирных домов. Но представители администрации города пояснили, что в первую очередь там планируется «пробивка» улиц и дорог, и что в течение ближайших 5 лет необходимо решить вопрос с «пробивкой» улицы Чудской. Они также подчеркнули, что данные вопросы являются значимыми для города.

В результате большинство членов временной комиссии проголосовали за то, чтобы отказать во внесении изменений в генеральный план МО «Город Псков» в отношении территорий СНТ, расположенных вдоль улицы Линейной.

Кроме того, участники заседания рассмотрели просьбу нескольких псковичей установить для территории между улицами Застенной и Александра  Невского функциональную зону «индивидуальной жилой застройки усадебного типа (1 - 3 этажа)» в отношении существующих частных жилых домов.

Заявители указали, что в настоящее время принадлежащие им земельные участки находятся в границах функциональной зоны «зеленых насаждений общего пользования», что серьезно затрудняет использование этих участков для личных нужд.

Данная территория расположена в охранной зоне Псковского кремля, но выступившая на заседании представитель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области сообщила, что в отношении существующей жилой застройки возможны предложенные изменения.

В итоге члены комиссии решили отложить рассмотрение этого вопроса до следующего заседания и предписали Управлению по градостроительной деятельности администрации города повторно сделать запрос в Госкомитет о возможности установления новой функциональной зоны для обсуждаемой территории.

Источник: Псковская Лента Новостей
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