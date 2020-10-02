Культура

Бензин по-монастырски

В минувший понедельник, 28 сентября, возобновились судебные разбирательства вокруг вопроса о строительстве автозаправочной станции на улице Яна Райниса, в районе дендропарка и Мирожского монастыря: Арбитражный суд Псковской области приступил к рассмотрению заявления ООО «Псковнефтепродукт» к администрации г. Пскова. Компания требует признать незаконным отказ в выдаче разрешения на строительство и обязать чиновников дать добро на АЗС.

Новый виток старого конфликта набирает обороты: суд в очередной раз выслушает аргументы за и против. Почему, казалось бы, повседневный вопрос строительства вызывает такой резонанс и чем угрожает, по мнению специалистов, соседство заправки памятнику, год назад внесенному в список Всемирного наследия ЮНЕСКО?

Псковская Византия

Известный псковский искусствовед, краевед, историк Тамара Шулакова когда-то занимала должность заведующей отделом «Мирожский комплекс» Псковского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. О ценности Мирожи - так, ласково и очень по-псковски называет она монастырский ансамбль - Тамара Васильевна может говорить часами.

Благо есть о чем: без преувеличения, обитель является уникальным памятником культуры не только псковской и российской, но мировой. Спас-Преображенский собор Мирожского монастыря был возведен зодчими в XII веке и на данный момент является единственным на Руси храмом по степени сохранности домонгольских фресок. Святитель Нифонт Новгородский задумывал собор как идеальный миссионерский храм, понимая, что псковичи - преимущественно язычники.

«Это учебник веры, там все как по нотам разложено: войдешь туда невеждой, выйдешь более-менее образованным в христианстве человеком», - объясняет экскурсовод. Для этого к строительству и росписи храма привлекли лучших мастеров, воспитанных в древних византийских традициях, не экономили и на материалах, приобретая дорогие краски из Греции и Персии. Если смотреть на ансамбль монастыря сверху, то в своей планировке он представляет собой куб с пониженными углами - по сути, крест. Внутри росписи такие, что Феофан Грек, увидев их, ахнул бы от восхищения. Не храм - а философский трактат!

«Из того, что осталось сегодня от Византии, на таком уровне сохранилась разве что София Констатинопольская в Турции, созданная в VI веке, - говорит Тамара Шулакова. - А второй пик расцвета византийского искусства, пришедшийся на XII век, прекрасно запечатлен в нашей Мироже. То есть Византии уже нет, а у нас она есть! Мы только на этом туризм могли бы сделать, если б были пообразованнее. Это храм международного класса: здесь Византия на 80% сохранена! Что из этого итальянцы бы сделали, мне страшно представить».

Если продолжать говорить об историко-культурной значимости Мирожского ансамбля (а она как раз и определяет возможное окружение памятника), то необходимо сказать о его фресках как о важнейшем истоке псковской школы иконописи.

И вновь ЮНЕСКО

Неудивительно, что у экспертов ЮНЕСКО не возникло ни тени сомнения в том, что этот памятник достоин включения в список Всемирного наследия, а значит - нуждается в особом отношении. Говоря об этом, Тамара Шулакова вспоминает знаменитого архитектора, реставратора и художника Юрия Спегальского. Его «Концепция реставрации памятников архитектуры», сформулированная в Пскове сразу после войны, стала не только основой федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», но и была осмыслена как модельный проект сохранения и музеефикации памятников истории и культуры в организме современного города и исторического поселения.

«Закономерно, что эта концепция полностью находится в русле современных принципов и правил ЮНЕСКО, - говорит Тамара Васильевна. - Базовыми требованиями ЮНЕСКО к объектам Всемирного культурного наследия являются требования, сформулированные Юрием Павловичем Спегальским по отношению к Пскову: сохранность исторического ландшафта, чистота видовых панорам, неприкосновенность исторической архитектуры... Это 12 век, следовательно, современное окружение диссонирует с обликом домонгольского храма».

Между тем, по словам Тамары Шулаковой, храм уже изрядно «потрепали» со всех сторон: возвели высотки в районе храма Александра Невского и на площади Десантников, нарушили панораму от Покровки гостиничным комплексом. Теперь до полного счастья только автозаправки не хватает?

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«В результате, когда смотришь от Мирожки, то видишь не древний Псков с силуэтом безупречной крепости, лучшей в Европе на 16 век, а лезут в кадр, нагло, подло новоделы, - возмущается искусствовед. - Раз разрешили, два - и вот уже считается, что заправки что ставить можно. Нельзя - даже если плоская крыша! У вас свет сумасшедший, у вас иной по характеру, режущийся в кадре образ заправки. Помните, как у Гоголя: «Каждый предмет, каждый стул, казалось, говорил: «И я тоже Собакевич!» - так и здесь: каждый объект рядом с Мирожкой, кричит: я здесь с деньгами, могу поставить что хочу, любого цвета. Но в таком случае нарушаются не только на древние градостроительные законы, но и новые - международного сообщества. Не дай бог приедет эксперт ЮНЕСКО - мы же полетим в тартарары!».

Предъявите документы

В качества третьего лица по делу о злополучной заправке выступает комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области. Позиция ведомства определена совершенно четко: строительство АЗС на Райниса, 2 недопустимо. И вот почему.

Во-первых, буферная зона памятника ЮНЕСКО. На сегодня ее границы не утверждены окончательно: изначально проект разрабатывался исходя из 18 компонентов номинационного досье. Но, как известно, в итоге в список Всемирного наследия вошли лишь 10 объектов, а следовательно, буферная зона, разработанная для 18 объектов, нуждалась в корректировке.

Проект, переработанный Российским научно-исследовательским институтом культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева, был согласован Министерством культуры РФ, а вот в ЮНЕСКО поставить визу на документе не успели: из-за карантина проведение 44-й сессии, запланированной на 29 июня – 9 июля 2020 года, было перенесено на более позднее время. В настоящее время ведутся консультации для определения точных сроков проведения сессии.

В соответствии с рядом документов, в том числе Конвенцией об охране всемирного культурного и природного наследия, в случае проведения на территории объекта ЮНЕСКО или на территории его зон охраны земляных, строительных, хозяйственных и иных работ заказчик таких работ обязан подготовить отчет по проведению оценки воздействия проводимых работ на объект всемирного наследия, содержащий в себе оценку воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия. Такого отчета в проектной документации на строительство АЗС попросту нет.

ЗОЛ

Кроме того, сотрудники комитета по охране памятников установили, что согласно проекту, часть водостока с заправки выходит в зону охраняемого ландшафта (ЗОЛ), более того - в зону охраняемого природного ландшафта (не забываем: рядом ведь не только ансамбль Мирожского монастыря, но и дендропарк).

Как говорит и.о.председателя комитета Вадим Нэдик, в таком случае проектом должен быть предусмотрен раздел по сохранению ЗОЛ или обустройство очистных сооружений. Ни того, ни другого строителями АЗС не запланировано.

Также, как следует из отзыва третьего лица по делу, который есть в распоряжении Псковской Ленты Новостей, сомнительна позиция ООО «Псковнефтепродукт» в вопросе степени опасности АЗС. Компания, по мнению комитета по охране памятников, подменяет понятия, говоря, что заправка не является «опасным производственным объектом», в то время как в Постановлении Псковского областного Собрания депутатов от 26.12.2013 № 666 говорится следующее: «В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ.3 запрещается строительство промышленных, складских предприятий: взрыво- и пожароопасных, загрязняющих почву, атмосферу, водоемы, а также объектов транспорта, создающих повышенные грузовые потоки». Ключевое слово здесь - «пожароопасных».

Кроме того, в проектной документации «Псковнефтепродукта» описаны сведения относительно типа отделки АЗС: металлические алюминиевые панели. Но в соответствии с пп. 6 п. 1 раздела 1 Приложения 2 к Постановлению в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ.3 запрещается применение пластикового и металлического сайдинга, сэндвич-панелей для облицовки поверхностей зданий, строений, сооружений при ремонте, капитальном ремонте, реконструкции, строительстве.

Этика и эстетика

Своим отношением к возобновившимся судебным разбирательствам поделился с нами и настоятель Мирожского монастыря игумен Серафим (Козулин).

По его мнению, к решению вопроса с размещением АЗС вблизи от обители стоит подключить экспертов и общественность, возможно, стоит подумать о проведении неких общественных слушаний с участием профессионалов.

«Это ведь общая территория, наше общее достояние, - подчеркивает отец Серафим. - Суды судами, но есть еще некий этический аспект, и правильную оценку этому, мне думается, могли бы дать неравнодушные горожане либо специалисты в области сохранности объектов наследия и в целом развития города».

Настоятель понимает желание построить заправку на одной из оживленных магистралей города и отмечает, что планируемое место ее размещения находится зрительно не так близко к монастырю. И все же отмечает: город у нас маленький, не Москва. Стоит переехать через мост и доехать до Вокзальной, где расположено две АЗС. На все про все - пять минут. Та же история с движением в другую сторону - достаточно выехать на Рижский проспект, чтобы найти заправку.

«Здесь, я думаю, главный момент - связанный именно с этической стороной», - считает игумен.

Насколько затянется суд по заправке, неизвестно. Второе предварительное заседание пока отложено на 7 октября. Как нам стало известно, к разбирательствам планируется привлечь экспертов национального комитета ИКОМОСа - это сеть представительских организаций, созданных в странах-членах ЮНЕСКО. Возможно, именно их слово станет решающим в этом затянувшемся деле.

Еще лет двадцать назад про Мирожу говорили: «Это там, где пляж». Сегодня монастырь все же вошел в реалии нашей жизни как самостоятельный объект - чаще можно услышать противоположное определение: «Пляж? Это рядом с Мирожским». Хочется верить, что фраза «Это рядом с заправкой» не закрепится в нашем языке. Главное слово сейчас - за судьями.

Елена Никитина