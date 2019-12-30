Общество

Анатолий Мультах рассказал об основных итогах 2019 года и ожиданиях от следующего года

В преддверии Нового года Псковская Лента Новостей поинтересовалась у ведущих политиков и общественных деятелей, чем им запомнился уходящий год, чего они ждут от нового и как относятся к символу наступающего 2020 года — Белой Металлической Крысы. Председатель Общественной палаты Псковской области, Почетный гражданин города Пскова Анатолий Мультах поделился с корреспондентом Псковской Ленты Новостей, какие события уходящего года он считает наиболее значимыми для региона и лично для него, а также планами на следующий год.

- Анатолий Иосифович, какие вы можете назвать главные итоги уходящего года для региона и лично для вас?

- Я бы сказал, что это отличная работа новой команды, которая пришла на смену предыдущей. Результаты налицо.

На заседании Псковского областного Собрания депутатов в своей речи по защите бюджета Михаил Юрьевич очень четко рассказал о самых важных и значимых событиях для региона. Можно выделить увеличение бюджета Псковской области, очень значительное. Все эти увеличения пойдут на благо жителей Псковской области.

- Какие у вас ожидания от 2020 года?

- Я верю Михаилу Юрьевичу. Он обещал увеличить бюджет еще больше. Больше денежных средств - больше социальных услуг, оказываемых населению. Я верю в его программу и всецело его поддерживаю.

- Традиционный неформальный вопрос - 2020 год будет годом Белой Металлической Крысы. Боитесь ли вы грызунов?

- Я крыс не люблю.

- Не планируете ли вы подарить детям или знакомым символ года?

- Если это игрушка, то да. Если это живое существо, нет, конечно. Не каждый человек, которому сделают такой подарок, будет потом ухаживать за животным так, как необходимо. Зачем человека ставить в неудобное положение? Можно подарить что-то символическое. Мы в Центре «Патриот», к примеру, напечатали открытку с поздравлением с Новым Годом, там мышка есть.