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Александр Козловский: Ганзейские дни - значимое событие 2019 года, которое прошло успешно

В преддверии Нового года Псковская Лента Новостей поинтересовалась у ведущих политиков и общественных деятелей, чем им запомнился уходящий год, чего они ждут от нового и как относятся к символу наступающего 2020 года - Белой Металлической Крысы. Депутат Государственной Думы ФС РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский поделился с корреспондентом Псковской Ленты Новостей, какие события уходящего года он считает наиболее значимыми для региона и лично для него, а также планами на следующий год.

- Александр Николаевич, какие вы можете назвать главные итоги уходящего года для страны, региона и лично для вас?

- В регионе в 2019 году произошло много важных событий. У нас было значимое событие, которое удачно прошло, - это Ганзейские дни, форум, который был организован на базе этих дней.

Важны проекты, которые региону удалось реализовать, национальные проекты, послание президента, работа с бюджетом, работа с региональной администрацией и губернатором для достижения всех целей и показателей. Год был достаточно сложный, но интересный. Многого удалось добиться. Это основные события, которые меня волновали и которые были важны в уходящем году.

- Какие у вас ожидания от 2020 года?

- Каждый год нас ожидают новые интересные события, каждый год не похож на предыдущий. Жизнь течет активно, быстро, все быстро меняется, конечно, будут какие-то значительные изменения. Одно из основных событий следующего года - подготовка к выборам местного самоуправления в Псковской области, для меня как секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» это будет важное событие. Это некое испытание на весь предстоящий год. Также работа в Государственной думе, работа с избирателями - основные направления, на которые я буду тратить свое время.

- Традиционный неформальный вопрос - 2020 год будет годом Белой Металлической Крысы. Боитесь ли вы грызунов?

- Наверно, не боюсь, потому что не так часто с ними встречаюсь. Хотя в детстве, когда приезжал в деревню к деду и бабушке там были мыши, часто встречались полевки. Поэтому дома всегда держали кошек. Поэтому боязни как таковой нет.

- Был ли у вас или у ваших детей питомец - мышь или крыса?

- Нет, мышей не было. Наверное, многие мои сверстники скажут, что в наше детство было модно заводить хомяков. У меня тоже был хомяк.

- Не планируете ли вы подарить детям или внукам символ года?

- Живых точно дарить не буду, а что касается игрушек, то такие подарки, конечно, буду дарить.

Александр Козловский также поздравил всех жителей региона, своих земляков с наступающим Новым Годом, он пожелал реализации задуманного, чтобы 2020 год не был скучным, было много движения, которое приводило бы к положительным результатам.