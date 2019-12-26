Общество

Вера Емельянова: 2019 год был стабильным, успешным и прорывным

В преддверии Нового года Псковская Лента Новостей поинтересовалась у ведущих политиков и общественных деятелей, чем им запомнился уходящий год, чего они ждут от нового и как относятся к символу наступающего 2020 года - Белой Металлической Крысы. Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова поделилась с корреспондентом Псковской Ленты Новостей, какие события уходящего года она считает наиболее значимыми для региона и лично для него, а также планами на следующий год.

- Вера Васильевна, какие вы можете назвать главные итоги уходящего года для страны, региона и лично для вас?

- Год был стабильным, успешным и прорывным. Это самое важное, поскольку людям необходимо чувствовать именно такие качества. Сделан серьезный шаг к развитию, благополучию и качеству жизни. По моему мнению, мы сделали шаг к осознанию своих возможностей и возможностей страны, в которой мы живем.

- Какие у вас ожидания от 2020 года?

- Это будет год, когда мы почувствуем больше радости от развития, потому что фундаменты, которые мы закладываем в рамках нацпроектов, позволят нам чувствовать себя более успешными. Это будет год, когда мы сможем лишний раз сказать слова благодарности ветеранам, подумать о том, кем мы являемся для своих детей, сделать все, чтобы наша страна была уверена в своих силах. Каждому хочется пожелать стабильности и благополучия, здоровья и развития в своих личных планах.

- Традиционный неформальный вопрос - 2020 год будет годом Белой Металлической Крысы. Боитесь ли вы грызунов? Не планируете ли вы подарить детям или внукам символ года?

- Всем своим внукам я уже такой подарок приготовила. Сама я родилась в год Белой Крысы, поэтому, мне кажется, это такой символ для моего внутреннего настроения, хотя я боюсь этого животного и не очень его люблю. Буду надеяться, что лучшие качества этого зверя помогут нам всем в следующем году сохранить в доме благополучие.