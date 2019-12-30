Общество

Администрация Пскова и комитет ОКН подали апелляции по делу о строительстве АЗС возле памятника ЮНЕСКО

В Четырнадцатый апелляционный арбитражный суд поступило две апелляционных жалобы по делу о строительстве АЗС «Псковнефтепродукт» на улице Я. Райниса, в непосредственной близости от Мирожского монастыря. Это следует из картотеки арбитражных дел, в которых фигурирует данная компания.

Напомним, 17 июня 2017 года администрация Пскова вынесла отказ ООО «Псковнефтепродукт» в выдаче разрешения на строительство АЗС на земельном участке, расположенном на ул. Я. Райниса, 2а.

ООО «Псковнефтепродукт» обратилось в Арбитражный суд Псковской области с требованием признать незаконным данное уведомление, и в ноябре 2019 года Арбитражный суд вынес решение в пользу «Псковнефтепродукта». Кроме того, суд решил обязать администрацию Пскова повторно рассмотреть заявление «Псковнефтепродукта» о даче разрешения на строительство АЗС на указанном земельном участке.

На данное решение Арбитражного суда было подано две апелляционных жалобы в Четырнадцатый апелляционный арбитражный суд. Так, 27 декабря жалобу подал комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области, выступающий по делу третьим лицом, а 6 января - администрация Пскова.