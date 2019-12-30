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Общество

Администрация Пскова и комитет ОКН подали апелляции по делу о строительстве АЗС возле памятника ЮНЕСКО

08.01.2020 15:15|ПсковКомментариев: 0

В Четырнадцатый апелляционный арбитражный суд поступило две апелляционных жалобы по делу о строительстве АЗС «Псковнефтепродукт» на улице Я. Райниса, в непосредственной близости от Мирожского монастыря. Это следует из картотеки арбитражных дел, в которых фигурирует данная компания.

Напомним, 17 июня 2017 года администрация Пскова вынесла отказ ООО «Псковнефтепродукт» в выдаче разрешения на строительство АЗС на земельном участке, расположенном на ул. Я. Райниса, 2а.

ООО «Псковнефтепродукт» обратилось в Арбитражный суд Псковской области с требованием признать незаконным данное уведомление, и в ноябре 2019 года Арбитражный суд вынес решение в пользу «Псковнефтепродукта». Кроме того, суд решил обязать администрацию Пскова повторно рассмотреть заявление «Псковнефтепродукта» о даче разрешения на строительство АЗС на указанном земельном участке.

На данное решение Арбитражного суда было подано две апелляционных жалобы в Четырнадцатый апелляционный арбитражный суд. Так, 27 декабря жалобу подал комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области, выступающий по делу третьим лицом, а 6 января - администрация Пскова.

Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: «Псковнефтепродукт» настаивает на строительстве АЗС возле памятника ЮНЕСКО Администрация Пскова и комитет ОКН подали апелляции по делу о строительстве АЗС возле памятника ЮНЕСКО За Мирожский монастырь вступился лидер «Справедливой России» Сергей Миронов ПЛН-ТВ: Заправка у Мирожского монастыря - за или против? Большинство читателей ПЛН категорически против строительства АЗС вблизи Мирожского монастыря Власти Пскова предложили альтернативные места для строительства АЗС вместо Я. Райниса, 2а Если дело дойдет до строительства АЗС, мы будем физически блокировать работу техники - Олег Брячак Елена Полонская: Время точечной застройки и цветного пластика закончилось Александр Баев предложил подыскать для АЗС «Псковнефтепродукта» другое место Олег Брячак пригрозил руководству «Псковнефтепродукта» новой протестной акцией Отходы 4 класса опасности лежат в грунте в зоне предполагаемого строительства АЗС на улице Яна Райниса, утверждает «Псковнефтепродукт» «Псковнефтепродукт» о АЗС на Райниса: Почему нас не остановили в самом начале? Наталья Тихомирова о АЗС у Мирожского монастыря: Строительство объекта из сэндвич-панелей в исторической зоне недопустимо Администрация Пскова будет оспаривать решение суда по АЗС у Мирожского монастыря Очередной пикет против строительства АЗС провели псковские «справедливороссы» у Мирожского монастыря Заправский монастырь Глава Пскова категорически против строительства АЗС рядом с Мирожским монастырем и Дендропарком Тамара Шулакова о строительстве АЗС у Мирожского монастыря: Свободу памятникам! Дайте им обзор, наконец Вопрос о строительстве АЗС рядом с Мирожским монастырем стоит вынести на общественное обсуждение, считает настоятель обители Олег Брячак о строительстве новой АЗС «Псковнефтепродукт»: На каждом углу их заправки, а им все не угомониться «Псковнефтепродукт» настаивает на строительстве АЗС возле памятника ЮНЕСКО Пикет против строительства АЗС рядом с Мирожским монастырем проходит в Пскове Олег Брячак возмущен, тем что не получил ответ на запрос о строительстве АЗС у Мирожского монастыря Олег Брячак выступил против строительства АЗС в непосредственной близости от Мирожского монастыря
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