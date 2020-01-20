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Общество

Псковские налоговики провели первые после новогодних праздников выезды «Мобильного офиса» на предприятия областного центра

22.01.2020 09:16|ПсковКомментариев: 1

В рамках кампании по оплате имущественных налогов сотрудники УФНС России по Псковской области и Межрайонной ИФНС России № 1 по Псковской области провели первые после новогодних праздников выезды «Мобильного офиса». Они встретились с работниками двух предприятий областного центра и проинформировали их о начисленных платежах за 2018 год, имеющейся задолженности за предыдущие периоды, а также о льготах по налогам для физических лиц.

 

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФНС России по Псковской области, в ходе мероприятия псковские налоговики использовали установленные в «мобильном офисе» сервисы «Узнай свою задолженность» и «Уплати налоги». Всем желающим налоговики выдавали распечатанные квитанции, которые можно было тут же оплатить при помощи сканирования QR-кодов. Также налогоплательщикам были выданы платежные документы на погашение задолженности на общую сумму около 100 тысяч рублей.

Кроме того, участников встреч ознакомили с порядком начисления пени на сумму задолженности и уведомили граждан о том, что налоговые органы имеют право взыскать недоимку в судебном порядке.

Также псковские налоговики рассказали о начавшейся декларационной кампании, о сроках предоставления налоговой декларации по форме 3-НДФЛ и возможностях ее подачи через интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет для физических лиц».

В ходе мероприятия граждане были проконсультированы о том, как подключиться к данному интернет-сервису ФНС России и какие преимущества он дает для налогоплательщика. По итогам консультаций несколько человек написали заявления на подключение к Личному кабинету.

Отметим, аналогичные выезды в ноябре-декабре пройдут, по договоренности с руководством, в большинстве государственных организаций и предприятий Пскова.

Теги: #налоги #УФНС по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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