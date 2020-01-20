Общество

Этой зимой Псково-Чудской водоем впервые с 1944 года не покрылся льдом

Ледостава на Псково-Чудском водоеме в этом году не образовалось впервые с 1944 года. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила на пресс-конференции 22 января начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Такого года, чтобы Псковское и Чудское озера не замерзли даже на короткий промежуток времени, еще не было с 1944 года», - сообщила она, добавив, что за историю метеонаблюдений были периоды, когда лед образовывался на короткое время, а потом таял. «Но такого, чтобы лед не сумел установиться, несмотря на минусовые температуры, пока не было», - констатировала она.