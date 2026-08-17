Монахи Псково-Печерского монастыря приняли участие в создании VR-экскурсии

Создатели виртуальной экскурсии по Псково-Печерскому монастырю использовали современные цифровые инструменты для возвращения подростков к традиционным ценностям. При создании проекта съёмочная группа получила благословение Псковской епархии, а один из насельников обители — отец Марк — по добровольному согласию озвучил экскурсию. Об этом сообщил директор центра виртуальной реальности ZAGA-GAME Виктор Алексеев в эфире радио ПЛН FM (102.6).

Виктор Алексеев пояснил, что современные дети в возрасте от 10 до 17 лет отдаляются от традиционных ценностей и уходят в цифровизацию. Команда проекта решила использовать симпатичные молодежи высокие технологии для приобщения подростков к историческому наследию. Также VR-формат дает возможность увидеть святые места маломобильным людям, отметил гость студии.

Директор центра рассказал, что команда потратила около трех месяцев на создание продукта и провела пять съемочных этапов. Создатели столкнулись с наибольшими трудностями в дальних пещерах Псково-Печерского монастыря. «После первой проходки мы поняли, что у нас проблемы со светом, есть тени. Нет возможности в видео 360 сделать нормальный полноценный свет, чтобы получился полный эффект присутствия. Поэтому пещеры мы отсняли за три раза», — уточнил Виктор Алексеев и добавил, что съемочная группа выставляла оборудование короткими перебежками между регулярными часовыми экскурсиями.

Богом зданные пещеры Печоро-Псковского монастыря — это уникальное культурное и религиозное место, являющееся неотъемлемой частью монастырского комплекса. Расположенные в городе Печоры, эти пещеры служат местом захоронения монахов и являются священным пространством для поклонения и молитвы.