Общество

Власти Пскова рассказали о требованиях к наружной рекламе, приведенных в новой редакции Правил благоустройства

Заместитель начальника управления по градостроительной деятельности администрации Пскова Светлана Макарова разъяснила, какие требования к наружной рекламе будут в новой редакции Правил благоустройства города. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом Светлана Макарова рассказала 30 января, на публичных слушаниях в Псковской городской Думе, посвященных изменениям Правил благоустройства.

«Один из разделов новой редакции - о содержании фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений и сооружений. Там будут основные понятия, виды работ, требования к размещению дополнительного оборудования, к текущему содержанию фасадов, - отметила Светлана Макарова.

С ее слов, новый раздел содержит правила разграничения, размещения вывесок, требования к информационным конструкциям: «Данный раздел сопровождается графическими материалами и нужен, чтобы не портить внешний вид города».

Светлана Макарова уточнила, что в новой редакции Псков разделен на 2 зоны: историческую и типовую. Историческая - например, в границах территории объектов культурного наследия или в границах зон охраны культурного наследия. Территория, которая не относится к исторической, - типовая.

«При таком делении не будет коллизии в использовании видов конструкций. Они прописаны, прописаны требования к оформлению. Также будет предложен и вариант вывески, котоырй не будет требовать согласования: подойдет для всех видов территории. Сам же порядок согласования - тоже прописан. Можно или нельзя размещать какую-либо вывеску - будут определять специалисты управления по градостроительной деятельности», - добавила Светлана Макарова.

Она заключила, что срок для того, чтобы исполнить эти требования, - год со дня вступления в силу новой редакции Правил.

Заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов уточнил, что с учетом высказанных предложений и дополнений следует дополнить проект и администрацией муниципалитета внести в гордуму.

Напомним, рабочая группа для проработки изменений Правил благоустройства была создана 22 ноября. С 1 февраля по 31 марта проект по внесению изменений в Правила был вынесен на обсуждение гражданам, и, со слов Светланы Макаровой, все были учтены все обоснованные предложения.