Общество

Лестницу псковского Ботанического сада планируют доремонтировать при повышении уличной температуры

Руководитель управления строительства и капитального ремонта администрации Пскова Павел Андреев сообщил, что лестницу Ботанического сада доделают, когда температура на улице станет выше. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова, именно этот объект Павел Андреев назвал первым в списке, когда подводил итоги капремонта в 2019 году.

«Договор с подрядной организацией, выигравшей конкурс на проведение капитального ремонта лестницы в Ботаническом саду, был заключен в мае 2019 года. Согласно проектной документации, работы должны были завершиться до 15 октября, но объект пока не сдан», - отметили в пресс-службе.

Как пояснил Павел Андреев, почти все запланированные в рамках контракта работы там уже выполнены, осталось лишь облицевать отремонтированную лестницу плиткой, но это будет возможным лишь при среднесуточной уличной температуре от +8 и выше.

Со слов руководителя управления, подрядчик приступит к выполнению данных работ и завершит капремонт объекта, как только позволят погодные условия.

Также в ведомстве добавили, в 2020 году объявят очередной конкурс по выбору подрядчика на капремонт объекта культурного наследия регионального значения «Управление городских электротехнических предприятий» (улица Советская, 25). Напомним, объект планировалось отремонтировать в 2019 году, но оба конкурса, объявленные весной и летом прошлого года, были признаны не состоявшимися.