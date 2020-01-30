Общество

В псковском управлении строительства и капремонта рассказали о работах по благоустройству сквера Искусств

Руководитель управления строительства и капитального ремонта администрации Пскова Павел Андреев рассказал о роботах по благоустройству сквера Искусств, известного и как сквера имени 60-летия Октября (перекресток улицы Максима Горького и Рижского проспекта). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, благоустройство объекта проходит в рамках программы приграничного сотрудничества - «Россия - Латвия».

«В октябре прошлого года начались и работы по благоустройству сквера имени 60-летия Октября, более известного как сквер Искусств. Там планируется заменить асфальтовое покрытие на брусчатку, установить новые скамейки и урны, игровой модуль и туалет, сделать велопaрковку и детскую дорожку из пеньков, а также высадить около 50 деревьев - лип, елок и туй. В настоящее время в сквере монтируют сети электроснабжения и обустраивают дорожки», - отметили в пресс-службе.

Также в ведомстве добавили, что, по условиям контракта, срок окончания работ - середина октября 2020 года.