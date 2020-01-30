Общество

Александр Кузнецов: Даже под стражей я искренне переживаю за судьбу Псковской области

Бывший вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов заявил, что не совершал инкриминируемого ему преступления. В своем последнем слове сегодня, 3 февраля, он выразил надежду на справедливое, обоснованное и законное решение Псковского городского суда, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По мнению бывшего вице-губернатора, чтобы ему был вынесен обвинительный приговор за взятку, обвинению необходимо было доказать, что им получено в качестве взятки, за какие действия и также необходимо было установить связь между этими событиями. Александр Кузнецов уверен, что обвинением не было представлено ни одного прямого или косвенного доказательства его вины.

«Более 10 лет я курировал область, которая требует работы 24/7, ведь людям всегда нужно, чтобы текла вода, было тепло, чтобы поступал газ. В этой сфере люди обращаются только тогда, когда что-то не так, но мне очень приятно было слышать от людей, с которыми я работал, слова благодарности», - заявил Александр Кузнецов.

Бывший вице-губернатор обратил внимание, что даже сегодня, когда он второй год находится в заключении, он до сих пор искренне переживает за судьбу Псковской области. «Под моим руководством было построено множество социальных объектов, были отремонтированы набережные, впервые за много лет построена школа и перинатальный центр, отремонтировано более 100 дворов. Была реанимирована сфера ЖКХ, отремонтировано множество котельных, почти вдвое увеличилось обеспечение газом в области», - рассказал Александр Кузнецов.

Бывший вице-губернатор заявил, что ему есть, чем гордиться, он всегда служил обществу и не понимает, чем может быть ему опасен.

Александр Кузнецов еще раз отметил, что признательные показания были написаны им под давлением. «На какой-то период времени я сломался. Была подавлена моя сила воли. Мною под давлением были написаны сведения, не соответствующие действительности», - заявил он.

Также Александр Кузнецов попросил суд, если в отношении него будет избрана мера пресечения, учесть характер и степень опасности преступления и данные о личности.