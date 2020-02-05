Общество

С новым оборудованием Псковской областной больницы познакомился полпред президента в СЗФО

Полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 7 февраля, посетили диагностическое отделение Псковской областной клинической больницы, чтобы ознакомиться с работой высокотехнологического оборудования, приобретенном по нацпроекту «Здравоохранение»., сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Главный врач областной больницы Анатолий Волков рассказал, что в 10 хирургических специализированных отделениях ежегодно проводятся 12-13 тысяч оперативных вмешательств. Операции высшей категории сложности составляют 52% от всех операционных вмешательств. Более 70% оперативных вмешательств проводятся с использованием эндо-видеотехники.

Активно используются рентгенохирургические методы диагностики и лечения у больных с острой сосудистой патологией (ОСК и ОНМК).

За последние 6 лет врачами отделения было выполнено более 20 видов оперативных вмешательств впервые на территории Псковской области.

Александр Гуцан и Михаил Ведерников понаблюдали за работой современного ангиографа. Официальные лица увидели, как псковские врачи осуществляют коронарографию, которую проводили пациенту с острым инфарктом миокарда. Это оказалась сотая операция на новом оборудовании. Главный врач областной больницы Анатолий Волков рассказал, что техника - экспертного класса. Ангиографическая система позволит проводить комплексную оценку состояния сосудов (артерий, вен, капилляров, лимфатических сосудов), широкий спектр малоинвазивных вмешательств по восстановлению кровотока.

Полпред поинтересовался, сокращается ли очередь на плановые операции с запуском нового оборудования. Анатолий Волков заметил, что, действительно, ожидающих операционного вмешательства становится все меньше.

В свою очередь Михаил Ведерников обратил внимание, что в этом году такой же ангиограф будет приобретен для Великолукской больницы, что позволит улучшить качество оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, сделает высокоточную технику для населения доступнее.

Затем полпред и губернатор прошли в соседний кабинет, где располагается один из трех новых аппаратов УЗИ. Его близкое расположение обусловлено тем, что при необходимости технику могут задействовать совместно с ангиографом при проведении сложных вмешательств.

«Нам повезло, что у нас есть такой аппарат. Это техника нового поколения, с искусственным интеллектом», - отметила работающий на УЗИ специалист.

«В первую очередь, повезло жителям области, которые смогут получать качественную медицинскую помощь», - заметил Александр Гуцан.

Отметим, на покупку новой современной техники для Псковской областной клинической больницы в целях сокращения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в 2019 году было выделено порядка 117 млн рублей из федерального бюджета.

Как сообщалось, в целях мониторинга реализации национальных проектов на территории региона и выполнения поручений президента Александр Гуцан также побывает в детском саду «Ягодка», построенном в рамках национального проекта «Демография». Также в Пскове полномочный представитель проведет совещание по вопросам реализации национальных проектов на территории региона и рабочую встречу с губернатором Михаилом Ведерниковым.