Общество

Михаил Ведерников: Управление проектной деятельности будет помогать в реализации нацпроектов

Управление проектной деятельности, образованное в начале года в структуре аппарата администрации Псковской области, будет оказывать консультативную и методическую помощь в осуществлении нацпроектов, заявил губернатор Псковской области в ходе совещания по вопросам реализации национальных проектов на территории региона с полномочным представителем президента Александром Гуцаном, сегодня, 7 февраля.

«Все сложности, с которыми мы столкнулись в 2019 году, учтены и проанализированы, никаких иллюзий у нас нет. Прошлый год показал, что Псковской области необходимо введение комплексного подхода. Нужно вовлечь все стороны в продуктивное сотрудничество. С начала года мы перевели региональный проектный офис в статус отдельного управления. Это не контрольное управление, а управление, которое на протяжении всех этапов будет оказывать коллегам консультативную и методическую помощь в осуществлении нацпроектов. Надеемся, что такой инструмент позволит повысить качество и скорость реализации национальных проектов в Псковской области», - отметил глава региона.

«Социальное строительство, которое стартовало в прошлом году в Псковской области в рамках национальных проектов, стало абсолютно беспрецедентным. 2019 год показал все приложенные нами усилия и все слабые стороны. В регионе сделано много, но нам однозначно есть куда стремиться», - заявил Михаил Ведеринков.

«Нами открыта новая школа, сделан ремонт дорог там, где его не делали не меньше пятидесяти лет, мы получили большое количество техники, автомобилей и для МЧС, и для медучреждений», - сказал губернатор.

Глава региона отметил, что реальное исполнение национальных проектов составило 95%, в 5% оставшихся, в основном, вошли переходящие объекты. «Без сложностей не обошлось, но указанная цифра дает общие представления об уровне нашей работы. Федеральный центр поставил нам оценку ''хорошо", но в этом году нам нужно показать качественно новый уровень», - обратил внимание Михаил Ведерников.



Губернатор рассказал, что с начала года администрацией Псковской области уже проведена дополнительная ревизия, по итогам которой на первый квартал года запланирована работа над ошибками.

«В 2019 году было построено 10 детских садов. До марта текущего года запланировано их лицензирование. При возникновении каких-либо замечаний при приемке, они будут оперативно устранены», - рассказал Михаил Ведерников.

Глава региона сообщил, что в 2020 году планируется закупить и установить технику в великолукской больнице, это поможет избежать перевозки больных на дальние расстояния. «Также до 2024 года планируется ввести 160 ФАПов. Нам бы очень хотелось, чтобы федеральный центр нас поддержал в вопросах их установки», - поделился губернатор.



Глава региона отметил, что в Псковской области сформирована крепкая, неравнодушная, профессиональная команда. Михаил Ведерников поблагодарил Александра Гуцана за личную поддержку региона.

Напомним, Александр Гуцан прибыл в Псковскую область с рабочей поездкой с целью мониторинга реализации национальных проектов на территории региона и выполнения поручений президента.