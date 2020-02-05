Общество

Александр Гуцан поздравил маленького воспитанника нового детсада в Пскове с днем рождения

Сегодня, 7 февраля, губернатор Псковской области Михаил Ведерников совместно с полномочным представителем президента в СЗФО Александром Гуцаном посетили псковский детский сад № 56 «Ягодка», построенный в рамках нацпроекта «Демография».

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, губернатор и полпред осмотрели помещения детского сада - ясельную и младшую группы, спортзал, музыкальный зал, групповые комнаты, медицинский блок.

Осматривая пищеблок, Михаил Ведерников поинтересовался, чем кормят детей, все ли они кушают.

В ходе экскурсии заведующая детским садом Ирина Куропаткина заверила гостей, что с пожарной безопасностью в учреждении все порядке.

Михаил Ведерников и Александр Гуцан высказали пожелание, как можно скорее озеленить территорию детсада. Ирина Куропаткина пояснила, что все работы будут начаты с приходом весны, в планах организовать экологическую тропу.

Придя в гости к детям младшей группы, Александр Гуцан поздравил маленького псковича Егора Носикова с днем рождения и подарил ему игрушечную машину. «Наполняйте и берегите», - высказал слова напутствия Михаил Ведерников. А Александр Гуцан пожелал исполнения планов.

Отметим, детский сад рассчитан на 270 человек, 12 групп. В настоящее время действует 9 групп.

Как сообщалось, в целях мониторинга реализации национальных проектов на территории региона и выполнения поручений президента Александр Гуцан также проведет совещание по вопросам реализации национальных проектов на территории региона и рабочую встречу с губернатором Михаилом Ведерниковым.

Напомним, возведение новых детских садов и пристроек к уже существующим зданиям проводится в соответствии с поручением президента России Владимира Путина с целью достижения к 2021 году 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет.