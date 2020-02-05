Общество

Александр Гуцан: Общение с гражданами - это основа работы по национальным проектам

Общение и обратная связь с гражданами - это основа работы по национальным проектам. Администрация Псковской области должна отчитываться о работе конкретными действиями и результатами, а не совещаниями. Главная общая цель - это реальное улучшение жизни граждан в России. Такую позицию озвучил полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан в ходе совещания по вопросам реализации национальных проектов на территории региона.

«В указе президента отражены ключевые моменты социально-экономического развития страны и регионов. Все предпринимаемые меры направлены на улучшение жизни населения. Именно здесь - на местах в Псковской области решаются основные задачи по реализации национальных проектов», - заявил Александр Гуцан в начале совещания.

Полпред президента по СЗФО отметил, что Псковская область принимает активное участие в большинстве нацпроектов, а объем финансирования в прошлом году составил более 5 млрд рублей. «В этом году должно быть введено в эксплуатацию и отремонтировано 27 объектов социального значения. Сегодня, в ходе совещания мы обсудим, каких результатов удалось достичь за прошлый год, в каких вопросах возникли проблемы и на что стоит обратить особое внимание», - заявил Александр Гуцан.

Он также отметил, что важным пунктом для успешной реализации нацпроектов является налаженность взаимодействия областного центра с федеральной властью и муниципалитетами.

«В Псковской области проводится строительство и ремонт социальных объектов, реализуются меры поддержки семей, принявших решение о рождении второго ребенка, осуществляется жилищное строительство, производится расселение из ветхого жилья. Но, необходимо отметить, что некоторые результаты, к сожалению, не достигнуты. Не достигнут необходимый уровень в оказании медицинских услуг, как и показатель по младенческой смертности, остаются достаточно серьезные проблемы с медицинским персоналом в регионе. Необходимо отметить, что не все объекты отремонтированы качественно, например, в городе Опочка не завершено благоустройство территории», - заявил Александр Гуцан.

Полномочный представитель президента по СЗФО обратил внимание, что снижение бедности и увеличение доходов населения является первоочередной задачей. «Национальные проекты содержат огромный ресурс для развития экономики, позволяют заниматься развитием отечественной промышленности, малого и среднего бизнеса, создавать новые рабочие места. Первый этап реализации показал проблемные точки и места, где нужно усиленно работать», - заключил Александр Гуцан.

Напомним, Александр Гуцан прибыл в Псковскую область с рабочей поездкой с целью мониторинга реализации национальных проектов на территории региона и выполнения поручений президента.