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Общество

Псковский городской суд сегодня вынесет приговор экс-губернатору Кузнецову, обвиняемому во взятке

12.02.2020 08:20|ПсковКомментариев: 0

В Псковском городском суде в среду вынесут приговор по делу о получении взятки бывшим заместителем губернатора Александром Кузнецовым.

Как сообщается на сайте суда, заседание начнется в 10.00.

По версии следствия, замгубернатора региона, используя свое служебное положение, получил взятку от руководителя коммерческого общества в виде снижения цены за приобретенный жилой дом в размере 1 млн 350 тыс. рублей. В свою очередь бывший чиновник должен был оказать содействие в выигрыше аукциона на заключение государственного контракта на строительство лечебного корпуса больницы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Обвиняемый находится под стражей. В связи с тем, что взяткодатель добровольно сообщил правоохранительным органам о даче взятки, он освобожден от уголовной ответственности.

Сам бывший вице-губернатор заявил в суде, что его вина обвинителями не доказана. Он считает, что заключение эксперта, который оценивал стоимость дома в поселке Петропавловский, является некорректным, так как, по мнению Кузнецова, основано на показаниях свидетелей. Также обвиняемый отметил, что экспертом оценивался дом с якобы выполненными инженерными коммуникациями, которых фактически не было.

Со слов Александра Кузнецова, компанией «ВестСтрой» не было обеспечено выполнение всех работ, которые были указаны в предварительном договоре. Он отметил, что, по его информации, фактическая стоимость дома со всеми внутренними работами составляет порядка 5 млн рублей, в то время как на проведение различных сетей сами Кузнецовы потратили еще около 1,2 млн рублей.

Также Кузнецов заявил, что обвинением не доказана его вина, так как, по его мнению, не установлено, какую выгоду получил тот, кто якобы дал взятку. Бывший вице-губернатор заявил, что оснований для того, чтобы считать его причастным к выигрышу компании «ВестСтрой» на аукционе по строительству Стругокрасненской больницы нет.

Источник: Псковская Лента Новостей
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