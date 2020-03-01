Общество

Президент Владимир Путин возложил цветы к памятнику героям-десантникам 6-й роты в Черехе

Президент России Владимир Путин почтил память героев-десантников 6-й роты.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 1 марта в рамках рабочего визита в Псков глава государства возложил цветы к памятнику «Купол» в Черехе.

Также в церемонии приняли участие министр обороны РФ Сергей Шойгу, полпред в СЗФО Александр Гуцан, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, командующий войсками Западного военного округа Александр Журавлев, командование Воздушно-десантных войск, дивизии, руководство силовых структур, ветераны соединения, спикер Псковского областного Собрания Александр Котов, глава Пскова Елена Полонская, родственники героев-десантников, жители Пскова.

В память о бойцах, героически погибших при выполнении боевой задачи на Северном Кавказе, была объявлена минута молчания, после чего военнослужащие Преображенского полка прошли перед памятником «Купол» торжественным маршем.

Владимир Путин посетил и часовню Георгия Победоносца, расположенную на территории 104-го полка, где митрополит Псковский и Порховский Тихон отслужил в память о героически погибших бойцах 6-й роты литию.

Напомним, «Купол» был сооружен по указу президента от 21 июля 2000 года и открыт 1 августа 2002 года. Архитектор - Анатолий Царик. В рамках мероприятий, посвященных 20-летию подвига 6-й роты памятник был реконструирован.

В ходе реставрации был полностью заменен фундамент памятника, основание теперь весит 800 тонн, а сам «Купол» - 18 тонн, он выполнен из нержавеющей стали.

На памятнике выполнили облицовку гранитными плитами с именами погибших десантников, заменили стропы, внутри под куполом восстановили подписи всех бойцов 6-й роты. Также была отреставрирована свеча, которую специально отвозили в Санкт-Петербург.

Кроме того, была благоустроена территория у памятника, уложена брусчатка, высажены туи.

Как сообщалось, в июле 2018 года президент РФ подписал указ о проведении памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига псковских десантников.

День памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76 воздушно-десантной дивизии, 2 отдельной бригады специального назначения, сотрудников отделения специального назначения УФСИН России по Псковской области, погибших при исполнении служебного долга, отмечается в воскресенье, 1 марта.

В марте 2000 года десантники шестой роты 76-й дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба под Улус-Кертом в Аргунском ущелье Чечни. 90 бойцов предотвратили прорыв 2,5 тысяч членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них – посмертно.