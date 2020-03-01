Общество

Владимиру Путину показали макет панорамы боя 6-й парашютно-десантной роты. ВИДЕО

Президенту Владимиру Путину продемонстрировали эскиз диорамы «Высота 776», посвященной подвигу псковских десантников.

Видео: телеграм-канал Пул N3

Как пишет «Интерфакс», авторы проекта Илья Лебедев и Дмитрий Ананьев предлагают воплотить его в псковском филиале парка «Патриот».

Макет представляет собой реконструкцию высоты, на которой происходил бой. Для будущих зрителей предусмотрена возможность выхода непосредственно на поле боя и осмотра местности со смотровой площадки.

Авторы рассказали президенту, что изначально не планировали использовать портретное изображение десантников. Так же нет и привязки к конкретному времени боя. Круговая панорама содержит разные эпизоды, которые происходили на высоте 776 с 29 февраля по 1 марта 2000 года.

Лебедев также показал эскиз панорамы, которая была подготовлена для Рязанского музея ВДВ. По его словам, диарама готова и будет установлена в конце марта.

Осмотрев псковский макет, министр обороны Сергей Шойгу обратился к Путину и сказал, что есть предложение сделать круговой обзор, чтобы зритель был в центре. Лебедев на это заметил, что из проекта возможно убрать смотровую площадку, сделав таким образом зрителя непосредственным участником событий. «Так и надо сделать», - сказал Шойгу.

По словам авторов, если панорама будет воплощена, ее наполнят различными предметами (гильзы, каски, автоматы), которые зрители смогут брать в руки и таким образом еще глубже представить себе атмосферу того героического боя. Для достижения эффекта полного погружения планируется использовать современные технические средства звука и подсветки.

«Сама диарама получилась замечательной, она смотрится неплохо, но здесь надо, чтобы лица были узнаваемыми, для родственников это важно», - прокомментировал министр обороны.

Напомним, сегодня, 1 марта, президент России Владимир Путин принимает участие в мероприятиях, посвященных памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье в ходе выполнения контртеррористической операции.

30 июля 2018 года президент подписал Указ № 463 «О проведении памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига воинов-десантников».

6-я парашютно-десантная рота 104-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й воздушно-десантной дивизии под командованием гвардии подполковника М. Евтюхина в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье вступила в неравный бой, героически сдерживая натиск свыше двух тысяч боевиков. Из 90 десантников выжить удалось только шестерым.

За проявленный героизм 22-м военнослужащим было присвоено звание Героя России, 21 из них – посмертно, 68 – награждены Орденами Мужества, 63 из них – посмертно.