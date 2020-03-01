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Президент РФ: Подвиги воинов, отстоявших страну в Великой Отечественной войне и в борьбе с терроризмом, не будут забыты

Подвиг тех, кто участвовал в Великой Отечественной войне, а также тех, кто выполнял и выполняет сегодня свой долг в горячих точках, никогда не будет забыт, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы никогда не забудем подвиг воинов, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, не забудем тех, кто выполнял и выполняет сегодня в наши дни свой долг в горячих точках. Помним и чтим имена всех, я хочу это подчеркнуть, именно всех, кто отстоял Россию борьбе с международным терроризмом», - сказал Путин на концерте памяти погибших воинов 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Тех, кто отдал свои жизни в этой борьбе, отметил президент, к сожалению, было много особенно в сложный переходный период. «Среди них и 6-я рота, молодые люди, совсем мальчишки. И как они себя проявили!» - сказал глава государства.

В ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года, 90 десантников 6-й роты на высоте 776 в Аргунском ущелье вступили в неравный бой, героически сдерживая натиск свыше 2 тыс. боевиков. Из 90 десантников выжить удалось только шестерым.

Президент отметил, что военнослужащие 6-й роты проявили мужество, героизм, преданность присяге. «Знаете, я часто думаю об этом, вспоминаю их - молодые совсем люди, только что бывшие на гражданке. И в стране не было такого подъема общего патриотизма, как было, скажем, во время Великой Отечественной войны. Они попали в самое пекло. Удивительно», - сказал он.

По словам Путина, десантники показали, на что способен русский солдат. «Это, конечно, идет из истории, но это, конечно, идет и из семьи», - сказал Путин.

Президент, обращаясь к родственникам десантников, сказал: «Низкий поклон их родителям, близким, слава офицерам, воспитавшим этих ребят, тем командирам, которые были и навсегда остались рядом со своими бойцами».

«Вечная слава и вечная память бессмертной шестой роте», - сказал Путин.