Общество

Владимир Путин провел смотр полка 76-й воздушно-десантной дивизии

Торжественное построение, посвященное 20-летней годовщине подвига 6-й роты, проходит на плацу 104-го полка 76-й десантно-штурмовой дивизии. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в мероприятии принимает участие Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ, президент страны Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, командир дивизии генерал-майор Игорь Каплий, ветераны-десантники.

Личный состав 104-го полка поприветствовал Владимир Путин.

«Товарищи офицеры, сержанты и солдаты. Сегодня здесь на плацу, который был родным для 6-й роты, мы вспоминаем отважных десантников, отдаем честь их мужеству и подвигу. Они встали на пути сотен боевиков и приняли свое последнее сражение, свой последний бой, как настоящие герои, верные лучшим традициям боевого братства, которые свято хранят все поколения десантников. «Крылатая пехота» всегда в строю - там, где опасность, где вызов, где сложность и риск, где требуется мощь, стремительность, точность ударов. Вся история ВДВ - это легендарные примеры храбрости, выучки, решимости. И 104-й полк, его солдаты и офицеры вписали в нее свои яркие страницы, не раз проявляли высочайший профессионализм, никогда не жалели себя ни в учении, ни в бою. Наш народ гордится вами и верит, вы и впредь будете твердо стоять на страже интересов...» - сказал глава государства.

Затем состоялся плац-парад подразделений 104-го полка. Военнослужащие под аккомпанемент духового оркестра исполнили песни «Мы русские, с нами бог» и «Славься, славься». В завершение раздался колокольный звон с мини-колокольни, которую установили специально к памятной дате.

Напомним, сегодня, 1 марта, президент России Владимир Путин принимает участие в мероприятиях, посвященных памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье в ходе выполнения контртеррористической операции.

30 июля 2018 года президент подписал Указ № 463 «О проведении памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига воинов-десантников».

6-я парашютно-десантная рота 104-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й воздушно-десантной дивизии под командованием гвардии подполковника М. Евтюхина в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье вступила в неравный бой, героически сдерживая натиск свыше двух тысяч боевиков. Из 90 десантников выжить удалось только шестерым.

За проявленный героизм 22-м военнослужащим было присвоено звание Героя России, 21 из них – посмертно, 68 – награждены Орденами Мужества, 63 из них – посмертно.